JOSEPH GED QUITTE OOREDOO ALGERIE L'homme d'une "success story"

Par Walid AÏT SAÏD -

Un grand ami de la presse et du sport algériens

Quand on parle de MMS, Edge, 2G ou 3 G on pense directement à lui. Ged est véritablement le «Jed» (grand-père en arabe) du multimédia téléphonique dans le pays...

S'il y a un nom qui restera à jamais lié au développement technologique dans le pays, c'est bien celui de Joseph Ged. En effet, le désormais ex- directeur général d'Ooredoo Algérie a été l'un des acteurs majeurs de l'expansion des TIC dans le pays.

Quand on parle de MMS, Edge, 2G ou 3 G on pense directement à Nedjma, puis Ooredoo et c'est le nom de Ged qui vient en premier à l'esprit. Ged est ainsi véritablement le «Jed» (grand-père en arabe) du multimédia téléphonique dans le pays. C'est d'ailleurs, son cheval de bataille depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 2004, c'est-à-dire au moment de l'installation de Wataniya Télécom Algérie sous le nom commercial de Nedjma. La stratégie de celui qui a étudié à l'université américaine de Beyrouth où il obtient un diplôme d'ingénierie en télécommunications, et à l'École polytechnique de Montréal où il a décroché un Master en Sciences appliquées en Télécommunications, a été des plus payantes. Puisque en à peine neuf ans, il a réussi à combler le fossé qui séparait son entreprise du reste des opérateurs, qui avaient déjà plusieurs années d'avance. Il va laisser Ooredoo Algérie avec un bilan des plus positifs en la plaçant au sommet.

Un exploit qui n'est le résultat que d'une stratégie managériale des plus modernes et efficaces. Il faut dire que son diplôme en management obtenu dans la prestigieuse université du MIT (Massachusetts Institute of Technology), l'a beaucoup servi.



Une ascension fulgurante

Tout comme son expérience acquise à travers de grandes entreprises des quatre coins du monde. Avant de rejoindre Ooredoo, Joseph Ged occupe des postes de responsabilité dans le secteur des télécommunications au Canada, aux États-Unis et au Brésil. Il a également été impliqué dans des opérations en Europe (Croatie, Ukraine), en Afrique (Zaïre, Côte d'Ivoire, Zambie, Zimbabwe, Madagascar et Guinée) et en Asie (Vietnam).

Une grande expérience qui a permis à ce jeune manager la réussite qu'on lui connaît!

Il avait pourtant intégré en 2004, l'entreprise pour un rôle technique, avec comme principale mission la mise en place du réseau Ooredoo et son déploiement sur les 48 wilayas algériennes. Le challenge a été relevé en un temps record: 1200 sites installés en moins de 18 mois avec une qualité de réseau exceptionnelle. A ce jour, Ooredoo dispose de plus de 10.000 sites installés à travers tout le territoire algérien. Néanmoins, ce n'est pas seulement la rapidité et la qualité de cet exploit qui avait retenu l'attention de ses «chefs», mais aussi sa façon de tirer le meilleur de son équipe pour offrir le meilleur au client. Du grand ma-nagement qui l'a propulsé en moins de deux ans, en janvier 2006, comme directeur général-adjoint. Il avait des missions stratégiques et opérationnelles couvrant les directions marketing, ventes, service client, technique, technologie de l'information ainsi que stratégie et régulation. Mais cet homme était trop grand pour se contenter d'un poste de second. Même pas un an plus tard, il a été nommé directeur général de Wataniya Telecom Algérie (septembre 2007).



Un manager au grand coeur

Un poste qu'il n'a pas quitté jusqu'à ce fameux mois d'août 2016, où les dirigants d'Ooredoo Monde ont décidé de le promouvoir à de plus grandes responsabilités afin que tout le groupe bénéfice de son talent. Il va sans dire que Ged à la tête d'Ooredoo c'est une véritable histoire d'amour qui a bouleversé le quotidien des Algériens et même le fonctionnement des entreprises. Il a chapeauté des projets importants qui ont introduit des nouveaux usages grâce aux technologies 2G avec le multimédia, la 3G avec le haut débit mobile et bientôt la 4G avec le très haut débit mobile.

Il a aussi mené une véritable «guerre» du mobile afin de le démocratiser chez toutes les couches de la société. Il a aussi placé Ooredoo au coeur du quotidien des Algériens avec une stratégie marketing des plus «agressives».

La majorité des événements sportifs et culturels est sponsorisée par Ooredoo. Cette dernière a aussi des clubs de football dans son «escarcelle». Même l'Equipe nationale de football avait comme premier sponsor cet opérateur et ce, dans ses plus belles épopées telles que la Coupe du monde 2010. Il a aussi été derrière la formation de haut niveau de plusieurs grands managers algériens qui ont intégré l'entreprise en tant que junior avant de devenir des références nationales. Ce n'est pas tout! Ged, comme aiment l'appeler affectueusement les Algériens, a accordé une importance accrue à la responsabilité sociale de l'entreprise. Avant même que le terme «responsabilité sociale de l'entreprise» ne soit à la mode dans le monde des affaires, lui, il a fait d'Ooredoo une entreprise citoyenne. Une partie des bénéfices sont reversés à des oeuvres caritatives. On cite l'exemple de l'opération avec la fondation Lionel Messi qui a permis d'offrir des cliniques médicales mobiles aux Algériens vivant en zones rurales. Une «success story» qui lui a permis de recevoir plusieurs distinctions. Il a été ainsi désigné en mars 2008, parmi les six meilleurs managers du Moyen-Orient par le bulletin économique Middle East Business Intelligence.

En janvier 2009, il reçoit la distinction de «Best Manager Environnement 2008» qui consacre les efforts consentis par l'entreprise pour la sensibilisation à la protection de l'environnement. En mars 2011, Joseph Ged reçoit l'Ordre du Mérite de la Fédération algérienne de football en reconnaissance à ses efforts et sa contribution dans la promotion du football national.

En juin 2011, il reçoit la Médaille de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de la prestigieuse université française Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Après 12 ans de bons et loyaux services, il quitte donc l'Algérie laissant derrière lui l'image d'un grand révolutionnaire, celui des TIC. Bon vent MONSIEUR Ged...