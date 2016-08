L'ANP SUR TOUS LES FRONTS 18 bombes détruites

Par Ikram GHIOUA -

Une lutte de tous les jours

Poursuivant leur lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire ont procédé avant-hier à la destruction de plusieurs bombes artisanales.

Dans ce contexte un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne que «dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 22 août dernier, 18 bombes de confection artisanale».

La même source confirme que cette procédure a eu lieu «lors d'une opération de ratissage dans la zone d'Oued Bousfissaf à El-Khroub, wilaya de Constantine». Rappelons qu'au courant du même mois quatre personnes avaient été tuées par le même genre de bombe à Khenchela lors d'une partie de chasse. Il s'agit d'anciennes bombes implantées dans ces maquis où sévissait le Gspc, branche présumée d'Al Qaïda au Maghreb islamique. Le même mois, soit le 16 août dernier, des détachements de l'ANP opérant à la 1ère et 5e Région militaire, avaient détruit également trois caches de terroristes, à Boumerdès et Jijel, contenant des bombes artisanales, roquettes Rpg7 ainsi que des explosifs.

Par ailleurs, le communiqué du MND fait état aussi de lutte contre la contrebande. A ce propos, il a été précisé que dans le cadre de la sécurisation des frontières «un détachement de l'ANP la arrêté, à In Guezzam, au niveau de la 6e Région militaire, deux contrebandiers». L'opération s'est soldée par la «saisie de trois camions et 38,3 tonnes de denrées alimentaires».

La même source ajoute «qu'à Timiaouine, un autre détachement a saisi un camion chargé de neuf tonnes de denrées alimentaires et 400 litres de carburant destinés à la contrebande».

Toujours dans le cadre de la sécurisation des frontières, le MDN rapporte aussi qu'à «In Guezzam, les forces de sécurité ont saisi une moto, deux détecteurs de métaux, 15 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs et une quantité d'explosifs». Ce n'est pas tout puisque à «Tlemcen, Mascara, Sidi-Bel-Abbès relevant de la 2e Région militaire, ainsi qu' à Adrar/3e Région militaire, Ghardaïa 4e RM et Tamanrasset 6e RM, des détachements de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté 64 immigrants clandestins de différentes nationalités».

Pour revenir enfin à la 5e Région militaire où «une unité des gardes-côtes d'Annaba a déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, au nord de Ras El Hamra». Ces résultats sont le fruit des efforts des forces de l'Armée nationale populaire qui se distinguent par une grande capacité de vigilance, mais surtout d'agir.