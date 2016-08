LEMSELLA (BOUZEGUÈNE) C'est la fête de la figue!

Par Kamel BOUDJADI -

Ce fruit par ailleurs riche en vitamines est intimement lié tant aux coutumes qu'à l'histoire de la région.

Le village Tighilt Lemsella célèbre à partir d'aujourd'hui la figue dans une ambiance de fête qui s'étalera sur trois journées. Ce mythique village situé dans la daïra de Bouzeguène qui s'est fait une tradition d'organisation d'une fête annuelle en l'honneur de ce fruit ancestral et purement méditerranéen accueillera des invités de divers horizons. Un riche programme culturel a été concocté par les organisateurs qui comptent célébrer la figue verte et la figue sèche afin de mettre en exergue ses vertus.

Cette édition 2016, estiment les organisateurs, s'inscrit dans la perspective de faire la promotion de ce fruit typique aux régions qui entourent la mer Méditerranée. C'est également l'occasion de faire connaître le village et son activité principale. Un village qui se confond avec ce fruit qui, selon les connaisseurs, possède près de 750 variétés entre vertes et noires avec des nuances dans les mêmes couleurs. Les goûts et les saveurs sont également pour beaucoup dans la diversité des variétés de la figue.

Les connaisseurs ont établi une longue liste de variétés dont une s'appelle la figue d'Algérie classée parmi les meilleures. Les figuiers sont également répartis en trois catégories. Les premiers, appelés unifères donnent des fruits une fois chaque année alors que les bifères en en donnent deux fois. Il existe aussi la figue-fleur appelée également la figue de printemps qui donne des fruits trois dans l'année. Les plus importantes variétés sont entre autres la goutte d'or, la grisette et la dalmatienne.

Les organisateurs pourront ainsi à l'avenir rechercher des jumelages et des partenariats avec d'autres communes du Sud de la Méditerranée comme au Maroc et en Tunisie mais aussi au Nord. Le marché de la figue est très fructueux dans le pourtour méditerranéen. Connaissant le taux d'ensoleillement de la région Nord de l'Algérie, la figue de Kabylie est d'une grande qualité pouvant concurrencer les plus répandues sur les marchés. Il existe en France, en Italie, en Espagne et en Grèce des centaines de fêtes de la figue. Il s'y tient de grands marchés qui regroupent les plus grands producteurs et transformateurs de la Méditerranée. Les échanges d'expériences en nouant des partenariats avec ces communes ne sera que bénéfique pour la figue de Lemsella.

Les fêtes de la figue sont nombreuses en cette période justement, en Europe du Sud. L'on peut regarder du côté du Languedoc-Roussillon où se tiennent les Journées méditerranéennes de la figue les 8 et 9 octobre au village Vézénobres. La fête de la figue de Lemsella coïncide également avec une autre qui se tient en France au village Solliès-Pont qui en est à sa 20ème édition. La figue est également fêtée à Caromb et dans l'Ariège à Mas d'Azil.

Enfin, notons que la fête, de la figue de Lemsella s'inscrit désormais comme une tradition dans ce village ancestral aux habitants très accueillants. La figue peut s'avérer une opportunité de développement, pour peu que les organisateurs voient grand. Le marché de la figue est très large, il va du circuit national à l'international. Pour commencer, les organisateurs doivent se fixer des objectifs car au bout de quelques années, la question qui s'impose est de savoir à quoi sert cette fête.