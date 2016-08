POUR LUTTER CONTRE LA PSEUDO PESTE AVIAIRE Plan d'urgence à oran

Par Wahida BAHRI -

Une telle maladie peut facilement contaminer l'homme

«Le virus de la new castle se multiplie et se propage rapidement pouvant faire d'importants ravages parmi la volaille», a-t-on affirmé.

Les services vétérinaires près la direction des services agricoles de la wilaya d'Oran viennent de se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation portant le sceau de la lutte contre la pseudo peste aviaire appelée communément la maladie de new castle. Celle-ci peut facilement affecter la volaille.

Ce dispositif est contenu dans le plan d'urgence qui vient d'être adopté par lesdits services. Il repose essentiellement sur la désinfection des établissements spécialisés dans l'élevage de la volaille et l'environnement qui les entoure.

Une telle mesure a été décidée et mise en oeuvre suite à un constat élaboré récemment dont les conclusions sont toutefois alarmantes tant que la pseudo peste aviaire fait des ravages parmi les oiseaux de la partie est de la wilaya d'Oran. Pour l'heure, la menace qui guette de près, n'est toutefois pas à sa cote d'alerte tant que cette maladie n'a pas encore gagné les poulets et dindes élevés un peu partout dans les fermes et plusieurs autres exploitations. Pourquoi donc tirer la sonnette d'alarme et se lancer dans une telle campagne qui risque de semer la panique chez les consommateurs?

«La pseudo peste aviaire n'est pas un simple point de vue», a-t-on indiqué expliquant qu'«elle n'est pas facile à traiter si celle-ci frappe de plein fouet les établissements spécialisés dans l'élevage des volailles». Et d'ajouter en affirmant que «le virus de la new castle se multiplie et se propage rapidement pouvant faire d'importants ravages chez la volaille». Ce n'est pas tout. Une telle maladie peut facilement contaminer l'homme allant jusqu'à le rendre aveugle si des mesures rapides ne sont pas prises.

La maladie de newcastle est surnommée également pseudo peste aviaire. Elle est à la fois hautement et rapidement contagieuse.

Comme elle peut dévaster plusieurs établissements d'élevage en un laps de temps record. Elle est provoquée par certains virus aviaires de sérotype 1.

Pour les spécialistes, notamment les vétérinaires, cette maladie peut affecter plus de 200 espèces d'oiseaux différentes.

L'objectif du plan d'urgence pris en compte par les services vétérinaires d'Oran est d'abord la prévention contre cette maladie en anticipant les événements avant son apparition tout en évitant tout contact des oiseaux avec la volaille d'élevage. Aussi, des vaccins inertes sont également employés.

Le niveau de protection induit par la vaccination n'est pas toujours directement corrélé au taux d'anticorps circulants et dans les conditions de terrain, les programmes de vaccination actuels ne protègent pas, ou peu, contre l'excrétion de virus sauvage.