CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE Messahel représentera le président Bouteflika

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, représentera le président Bouteflika, au VIe Sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticadvi), prévu les 27 et 28 août à Nairobi, Kenya, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce sommet a pour thème «faire progresser l'Agenda de développement durable de l'Afrique: Ticad, partenariat pour la prospérité». Outre l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan d'action de Yokohama, adopté lors de la Ticad VI en 2013, les discussions porteront, sur les thèmes de l'industrialisation, de la santé ainsi que de la stabilité sociale, souligne la même source. Le Sommet de Nairobi se tient à un moment ou l'Afrique, «sous la double impulsion du Nepad et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, s'emploie à réunir les conditions nécessaires pour son développement grâce à une meilleure coopération avec ses différents partenaires», note le communiqué. La tenue du Sommet de la Ticad, pour la première fois en Afrique, témoigne de la volonté et de l'intérêt croissant du continent africain à s'approprier ce processus de coopération engagé, plus de 23 ans, avec le Japon, ajoute la même source. Par ailleurs, M.Messahel, représentera également le président de la République au 25ème Sommet du Mécanisme africain d'évaluation par les Pairs (Maep), prévu le 26 août dans la capitale kenyane. Cette session sera consacrée à l'examen des rapports d'évaluation de Djibouti, du Tchad et du Sénégal, ainsi que le deuxième rapport d'étape du Mozambique et du rapport relatif à la revitalisation du Maep, rappelle le communiqué du ministère des Affaires étrangères.