INDUSTRIE PÉTROLIÈRE Examen de la coopération algéro-irakienne

Le renforcement de la coopération en matière de formation et d'investissement dans l'industrie pétrolière a été hier au centre d'entretiens entre le ministre de l'Energie, M.Noureddine Boutarfa, et l'ambassadeur d'Irak en Algérie, M.Abdurrahmane Al-Husseini, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont salué à cette occasion «les relations traditionnelles et historiques entretenues entre les deux pays», selon le communiqué. La tenue de la 15ème réunion ministérielle du Forum international de l'Energie (IEF15), prévue à Alger du 26 au 28 septembre prochain, ainsi que la réunion informelle de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont également fait l'objet d'un échange entre les deux parties. La situation du marché pétrolier et son impact sur les économies des deux pays ont été, en outre, abordés lors des entretiens, ajoute la même source.