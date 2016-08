RELATIONS POLITIQUES ET ÉNERGÉTIQUES AVEC L'ALGÉRIE L'ue déjuge la revue Politico

Les relations entre l'Union européenne (UE) et l'Algérie sont «fortes et durables», ont affirmé hier les services diplomatiques de l'Union, soutenant que l'article du média politique américain Politico publié jeudi dernier «ne reflète en rien» la position politique de l'UE à l'égard de l'Algérie.», a déclaré Nabila Massrali, une des porte-paroles du Service européen pour l'action extérieure (Seae). «Les relations entre l'UE et l'Algérie sont fortes et durables, notamment dans le domaine de l'énergie», a-t-elle ajouté, réfutant les informations rapportées par Politico qui cite une source européenne anonyme selon laquelle l'«UE attend un changement de régime en Algérie» et s'inquiète de «blocages politiques». Interrogé sur l'article publié par ce journal américain sur les relations algéro-européennes, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a refusé de «commenter tous les propos qui peuvent émaner de personnes éprouvant de la haine vis-à-vis de l'Algérie», affirmant que «ces propos sont en contradiction avec la réalité algérienne».Dans une mise au point adressée à ce journal et publiée mardi dernier, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Bélani a affirmé que la relation qu'entretient l'Algérie avec l'UE dans le domaine de l'énergie «se place assurément au-dessus des supputations subjectives et incongrues puisées auprès d'une source européenne, réputée proche du dossier et qui a, bien entendu, préféré le confort bien commode de I'anonymat».

Qualifiant les informations rapportées par Politico d'«incongruités spécieuses», le représentant de l'Algérie auprès de l'UE a dénoncé, par ailleurs, «l'énormité risible et fantasmatique d'une Algérie qui pourrait se retrouver sous la coupe de Daesh ou d'Al Qaîda».» Je peux vous assurer que le gouvernent algérien négocie au mieux les intérêts bien compris du peuple algérien dans le cadre d'une relation forte avec I'UE, basée sur l'équilibre des intérêts et contribuant substantiellement à la sécurité des approvisionnement, en énergie de l'UE en contrepartie de la garantie pour l'Algérie de ses parts de marché et la rentabilité de lourds investissements qu'elle consent à cet effet», a-t-il ajouté.

Il a assuré, en outre, que le partenariat «fiable» entre l'Algérie et I'UE dans le domaine de l'énergie a connu de nouveaux développements «qualitatifs» depuis la signature du mémorandum en juillet 2013.

«On ne va pas commenter tous les propos qui peuvent émaner de personnes éprouvant de la haine vis-à-vis de l'Algérie en réalité», a pour sa part commenté Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avant d'ajouter: «Ces propos sont en contradiction avec la réalité algérienne.» Ramtane Lamamra a espéré que les médias algériens «se concentrent sur la réalité (algérienne) qui n'a rien à voir avec la description faite dans ce journal américain».