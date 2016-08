TINDOUF Une série de projets pour Oum-Laâssel

Un total de 34 opérations de développement a été retenu au titre des programmes communaux de développement (PCD) pour booster le développement dans la commune d'Oum-Lâassel (170 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Tindouf), a-t-on appris hier des responsables de cette collectivité locale. Ces projets consistent en le lancement de 18 opérations, l'achèvement de six autres, quatre autres en voie de l'être et la programmation du reste à réaliser du programme, a précisé le vice-président de l'Assemblée populaire de cette commune/ville, Smaïl Benmoussa.Ces actions portent notamment sur la réalisation de réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) et d'assainissement au niveau des nouvelles cités, l'extension d'une structure culturelle et la réalisation d'un marché de proximité au village de Hassi Khebbi, en plus de la concrétisation d'autres actions d'entretien des routes dans cette collectivité et l'acquisition de nouveaux équipements et matériels, a ajouté cet élu.