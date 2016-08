Tout pour l'argent

Par Aissa HIRECHE -

L'argent, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, le reste, c'est-à-dire le service public, la santé des gens, la mission... tout cela ne compte pas, tout cela ne compte plus!

Ce sont les occupations des hommes qui donnent, le mieux, une idée sur leurs véritables intentions. Ce sont aussi leurs discours qui trahissent, le mieux, leurs préoccupations. Alors, dès qu'on prend la peine de considérer et les occupations des hommes et leurs discours, on est certain de bien les cerner. Il en est de même pour ce qui est des citoyens d'un pays. Il suffit de regarder leurs activités et d'écouter leurs paroles pour cerner leurs intentions et leur situation.

Promenez-vous le soir dans les rues de votre village, peu importe lequel, et essayez de compter les «chawwaya», ces vendeurs de brochettes improvisés, tout au long des trottoirs. Laissez tomber la saleté et l'insalubrité qui les entourent, oubliez la fumée qui empoisonne les habitants, fermez l'oeil sur la qualité trop douteuse du pain qu'ils servent, mettez de côté le fait qu'ils ne paient aucun impôt, laissez passer aussi l'incroyable poubelle qu'ils laissent derrière eux, au petit matin... mais interrogez-vous, seulement, pourquoi ils font cela! Allumez votre téléviseur, un jour, avec l'idée de ne regarder que les chaînes de télévision de chez nous, à part la télévision publique. Oubliez l'endroit duquel elles émettent, ce n'est pas notre propos ici, laissez de côté l'indigence de programmation de la majorité d'entre elles, laissez passer le niveau trop bas de l'offre, fermez l'oeil sur les appels du pied de certains, faites semblant de ne pas remarquer la bêtise jusque dans l'humour de certaines autres, oubliez tout cela, mais concentrez-vous seulement sur l'étonnante longueur de la publicité, dont semblent se réjouir beaucoup de ces chaînes. Elles ont dépassé les chaînes égyptiennes qui, lorsqu'elles vous servent de la publicité, vous font oublier ce que vous suiviez avant, tellement c'est long, tellement c'est ennuyeux. Demandez-vous pourquoi, cela se passe ainsi! Restez sur ces chaînes et tendez l'oreille à leur programme «islamique» car cela devient une nécessité pour certaines chaînes que d'en avoir. C'est parce que nous sommes musulmans? Soit! De quoi y traite-t-on? Ici, on parle de football (il parait que l'islam s'intéresse à tout, y compris le football).

Là, on parle des Jeux olympiques. Ici, on condamne les instances algériennes du sport parce que, soutient-on, elles n'ont pas donné les moyens nécessaires aux sportifs, ce qui les aurait empêchés de ramener des médailles et, surtout, de faire vibrer le stade au rythme de l'hymne national. Là, pour ne pas avoir à dire n'importe quoi, on s'est mis à interpréter les rêves des téléspectateurs crédules. «Toi, tu seras bientôt mariée», entend-on un jour. «C'est un avertissement pour que tu te mettes à prier», entend-on une autre fois. «Moi, demande une téléspectatrice, j'ai vu dans mon rêve que...» et la sentence du cheikh tombe sans hésiter, «tu auras ceci, tu feras cela,...». Une sorte d'horoscope islamisé. Rien de plus, rien de moins! La télévision privée de chez nous est envahie par les fausses «programmations islamiques». On y met du n'importe quoi, pourvu que ça ait une barbe, longue ou en collier c'est «kif-kif», et pourvu que ça sache réciter un ou deux versets et trois ou quatre hadiths. C'est l'assaisonnement qui rapporte. La publicité peut être trop longue et ennuyeuse, peu importe, l'essentiel c'est qu'elle rapporte. Les brochettes peuvent être trop sales et les habits des vendeurs trop crasseux, peu importe, l'essentiel c'est que cela rapporte à ces bonhommes. L'argent, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, le reste, c'est-à-dire le service public, la santé des gens, la mission... tout cela ne compte pas, tout cela ne compte plus!