BÉJAÏA Le corps du 13e noyé disparu repêché

Par Arezki SLIMANI -

Disparu en mer depuis avant-hier, le jeune noyé, âgé de 24 ans, originaire de la wilaya de Sétif et répondant au nom de M-Djamal a été repêché mardi en fin de journée par les secours de la Protection civile de Béjaïa, indique un communiqué de la Protection civile de Béjaïa signé par le commandant Soufi. Composé d'une ambulance, d'un VL de commandement, d'une embarcation légère de type Zodiac, l'opération de recherche, conduite par l'officier chef de plongée, quatre plongeurs autonomes et quatre agents ont pu localiser et repêcher le 13ème noyé, non loin de la même plage où il a été signalé pour la dernière fois, à savoir la zone non surveillée, qui fait l'objet face à la décharge d'Aokas. Il est utile de rappeler que les plages de Béjaïa ont fait depuis l'entame de la saison estivale (du 1er juin au 24 août 2016) pas moins de 13 noyages, dont une suite à une chute accidentelle en mer (celui de Biskra qui était en cours d'être pris en photo à Tichy), tous de sexe masculin, âgés de 17 à 50 ans. Trois victimes sont issues de Béjaïa, trois de Sétif, un Zimbabwéen de Tizi Ouzou. Khenchela, Souk Ahras, Biskra (chute accidentelle) ont toutes été touchées avec une victime chacun. Il reste un cas non encore identifié, un cadavre en état de décomposition. La plupart des noyades trouve leur raison d'être dans le non-respect des consignes de sécurité et l'état de déchaînement de la mer (fanion rouge). Dans son communiqué, la Protectioin civile de Béjaïa fait état de 6.700.000 estivants qui ont fréquenté les 34 plages surveillées de la wilaya et ce depuis l'entame de la saison estivale (du 1er juin au 23 août 2016). En matière d'interventions, le même bilan relève quelque 6939 interventions effectuées par le dispositif de surveillance des plages et des baignades, 4336 personnes de tout âge ont été sauvées de noyade, 2 137 ont été soignées sur place pour diverses causes. 195 personnes ont été évacuées vers les différentes structures sanitaires, tandis que 147 personnes ont été sauvées à bord de diverses embarcations.