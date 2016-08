ORAN Des articles scolaires incitent à la drogue

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les tarifs sont tellement libres que les libraires et autres commerçants les appliquent selon leur bon vouloir.

Les habits et autres effets vestimentaires cèdent la place aux articles scolaires. Un tel constat est de visu perceptible dans le marché géant d'Oran, M'dina Djedida.

Jusque-là tout va bien tant que la rentrée scolaire est à quelques encablures. Durant cette période tant marchande, tous les coups bas sont...permis et orchestrés dans un marché qui échappe à tout contrôle. Ainsi, les écoliers en bas âge comme ceux du cycle primaire sont incités à la consommation de la drogue et la cigarette. Une telle menace vient des articles scolaires exposés à la vente faisant l'apologie de la cigarette et de la drogue. Ces articles sont dans leur majorité constitués de stylos et crayons symbolisant des cigarettes, qui sont proposés un peu partout dans les marchés d'Oran.

Là est le premier constat relevé dans plusieurs points de vente d'Oran. Pour assurer une meilleure vente, les fabricants de tels objets sont allés droit dans leur logique en leur donnant des couleurs chatoyantes et des formes attirantes, voire amadouant les enfants scolarisés dès leur vue. Plusieurs parents préviennent tout en contrecarrant les fantaisies de leur progéniture indiquant selon un autre point de vue que «certains articles contenant des substances colorantes, scintillantes ou odorantes renferment de fortes teneurs en matières dangereuses», car, explique plus d'un, ces articles sont également de mauvaise qualité. Toutefois, ils (les articles) continuent à inonder les marchés. Cela se passe ainsi dans plusieurs pays; d'ailleurs ces produits ont été interdits de vente en raison de leur dangerosité. La santé des enfants scolarisés est donc en péril. Quoiqu'aucune analyse n'ait été faite, sur un quelconque échantillon, ces articles, tant estimés, seraient constitués de composants chimiques et de métaux lourds hautement nocifs. Il s'agit essentiellement de ces pâtes à modeler, des gommes et colles aux couleurs chatoyantes, des stylos et des crayons de couleur.

Plus grave encore, ces fournitures sont de qualité bas de gamme. Plus d'une cinquantaine d'agents de contrôle sont mobilisés dans le but de passer au peigne fin les points de vente proposant des articles scolaires. Une telle mesure a été décidée par le ministère de tutelle. Là est la nouveauté qui marque cette année la rentrée scolaire 2016. Jusque-là, le petit citoyen se disait rassuré. Un premier couac est à relever: la question des prix exorbitants des articles scolaires mis en vente ne sera pas au menu des sorties de ces agents devant sillonner plusieurs dizaines de marchés et librairies.

Les tarifs sont tellement libres que les libraires les appliquent selon leur bon vouloir. «La réglementation régissant le commerce a fixé le jeu», dira un libraire domicilié dans le centre-ville d'Oran tout en balayant d'un revers de la main les cris de détresse des milliers de familles criant à la hausse constante des prix. En tout cas, la loi de l'offre et de la demande n'a pas encore trouvé un terrain d'application dans un marché tellement déséquilibré où les responsables locaux et hiérarchiques affichent leur désinvolture et continuent à faire la sourde oreille. Comment interpréter donc le fait que plus de 80% des articles scolaires proposés à la vente en grandes quantités proviennent de sources non encore identifiées? Une telle question ne trouve pas de réponse tant que les agents affectés au contrôle n'ont pas encore rendu leurs rapports!