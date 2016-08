OPÉRATIONS DE L'ANP À BATNA ET IN GUEZZAM Un terroriste abattu et 32 contrebandiers arrêtés

Par Ikram GHIOUA -

Poursuivant leurs investigations sur le terrain, avec une exploitation efficace du renseignement opérationnel, les forces de l'Armée nationale populaire ont abattu un terroriste à Batna dans la nuit de lundi dernier.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui confirme l'information rapporte «dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade dans la localité de Guedjati au sud de la wilaya et du commandement de la 5ème Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu un terroriste, dans la nuit du lundi vers 21h45».

Lors de cette même opération les forces de l'ANP ont récupéré, «un pistolet automatique de type Kalachnikov, une grenade et une quantité de munitions».

Les derniers résultats contre les réseaux terroristes sévissant dans la région, remontent à deux années où deux terroristes avaient été neutralisés suite à des renseignements recoupés et vérifiés.

L'opération avait eu lieu dans la zone d'Ouled Aouf, relevant administrativement de la daïra d'Aïn Touta.

La région de Batna compte encore quelques irréductibles, terrés dans les maquis, mais ne bénéficient d'aucun soutien, aussi bien matériel, financier ou logistique.

Le communiqué du MDN fait état, par ailleurs, que dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité «des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam, au niveau de la 6e Région militaire, 32 contrebandiers et récupéré un pistolet automatique de type Kalachnikov, une quantité de munitions, un camion, cinq véhicules tout-terrain, 15 tonnes de denrées alimentaires et deux détecteurs de métaux».

A Djanet dans la 4e RM, «un autre détachement a intercepté six autres contrebandiers, à bord d'un véhicule tout-terrain et un détecteur de métaux».

Le communiqué ajoute que quatre autres seront interceptés dans la wilaya de Biskra 4e Région militaire et à Skikda 5e Région militaire.

Dans cette opération les forces de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale ont saisi 5041 unités de différentes boissons. Soit 42 contrebandiers ont été arrêtés dans différentes opérations à travers le territoire.

Par ailleurs, agissant sur la base d'information les forces de l'Armée nationale populaire ontdéclenché hier une importante opération de ratissage dans la zone de Djebel El Ouehche dans la wilaya de Constantine. Le commandement de la 5e Région militaire a dépêché un important renfort avec la mobilisation des moyens humains et matériels. Selon des sources très bien informées un groupe terroriste s'est infiltré dans cette zone à la topographie complexe. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. A noter que les forces de l'ANP avaient détruit avant-hier 18 bombes artisanales à El Khroub.