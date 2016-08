LUTTE ANTITERRORISTE Identification du criminel neutralisé mardi dernier à Batna

Le terroriste neutralisé le 23 août 2016 par un détachement de l'Armée nationale populaire au sud de la wilaya de Batna/5émeRM a été reconnu sous l'identité de «N. Erabia», dit «Aboud», lequel avait rallié les groupes terroristes en 2006, indiquait, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'opération d'identification du dangereux criminel neutralisé, le 23 août 2016, par un détachement de l'Armée nationale populaire au sud de la wilaya de Batna/5éme RM, a permis de reconnaître:

N. Erabia, dit «Aboud», qui avait rallié les groupes terroristes en 2006», est-il précisé. «D'autre part, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit deux bombes et un canon de confection artisanale à Boumerdès/1éme RM et Constantine/5éme RM», ajoute la même source. Par ailleurs, et «dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6éme RM, deux contrebandiers et un camion chargé de 18,75 tonnes de denrées alimentaires et 800 litres de carburant destinés à la contrebande». «A Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5éme RM, des unités des gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 35.094 litres de carburant», conclut le MDN.