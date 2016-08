OUED RHIOU (RELIZANE) 10 blessés dans un accident de la circulation

Dix personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu hier, dans la daïra de Oued Rhiou, située à 50 km à l'est de Relizane, a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit dans la matinée (8h) au niveau de la RN dans la zone dite «douar Benziane», à la sortie est de oued Rhiou, à la suite d'une collision entre deux bus de voyageurs, l'un assurant le transport urbain, l'autre, le transport rural, a indiqué à l'APS, l'officier Ali Abdel M'raim.

Cet accident a occasionné 10 blessés graves, âgés entre 9 et 71 ans, parmi les personnes qui étaient à bord de ces bus, selon la même source.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux victimes avant qu'elles ne soient évacuées à l'Etablissement public hospitalier Ahmed Francis de Oued Rhiou.

Les services de sécurité concernés ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident