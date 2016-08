JIJEL, BATNA ET ADRAR L'offensive de l'armée

Par Ikram GHIOUA -

Après la neutralisation d'un terroriste à Batna, l'ANP désarme un terroriste à Adrar et met la main sur deux éléments de soutien à Jijel.

C'est sans répit que l'Armée nationale populaire intervient chaque jour pour rendre compte de ses investigations dans la lutte antiterroriste sur le terrain. Son engagement lui permet l'établissement d'un bilan dont les résultats sont probants. Cela renseigne sur la détermination de cette institution à éradiquer ce fléau, mais aussi à combattre toute forme de criminalité allant de la contrebande, au trafic d'armes et de drogue. Les derniers résultats de l'ANP font état de la reddition d'un terroriste à Adrar, mais aussi du démantèlement d'un réseau de soutien au terrorisme à Jijel. Ces deux opérations distinctes interviennent après la neutralisation d'un terroriste à Batna, par un détachement de l'Armée nationale populaire au sud de la wilaya. Ce terroriste qui a à son actif plusieurs crimes a été identifié comme étant N. Erabia alias Aboud, qui avait rallié les groupes terroristes en 2006. L'ANP a également découvert plusieurs caches dans différents maquis et la destruction de dizaines de bombes artisanales, notamment à Constantine, où une opération est actuellement en cours à djebel El Ouehche mais aussi à El Khroub. Dans un premier communiqué du ministère de la Défense nationale il est indiqué que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite des grands efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, dans la matinée du 24 août 2016, aux autorités sécuritaires relevant du Secteur militaire d'Adrar au niveau de la 3ème Région militaire». Cette reddition s'inscrit, à ne pas en douter, après des efforts de négociations fournis par l'ANP. La même source précise que le «repenti» était en possession «d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs de munitions garnis». Par ailleurs et au niveau de la 5e Région militaire, les forces de l'ANP ont réussi à mettre fin aux activités de deux éléments de soutien au terrorisme dans la région de Jijel.

A ce propos, le MDN indique que «deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par un détachement de l'ANP stationné dans la région de Jijel». Au courant de cette même journée «un autre détachement de l'ANP a détruit, hier, une cache pour terroristes et trois bombes de confection artisanale dans la localité de Lâarima à El Khroub dans la wilaya de Constantine». Toujours dans le cadre de ses interventions quotidiennes, l'ANP a mis la main sur deux contrebandiers suite à une opération d'un détachement agissant à Bordj Badji Mokhtar relevant du sixième R. M. L'ANP a saisi un camion chargé de 18,75 tonnes de denrées alimentaires et 800 litres de carburant destinés à la contrebande. Dans ce même exercice, les GGF au niveau de la 5éme RM ont déjoué une tentative de la contrebande qui a permis la saisie de 35.094 litres de carburant. Ces opérations ont eu lieu à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref.