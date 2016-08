IL MULTIPLIE LES ATTAQUES CONTRE SON PRÉDÉCESSEUR Que cherche le ministre du Tourisme?

Par Walid AÏT SAÏD -

Les «confessions» de Abdelouahab Nouri ne sont d'aucune utilité s'il ne saisit pas la justice sur ces scandales. Il est à se demander si ces déclarations «chocs» ne sont là que pour amuser la galerie.

Un nouveau scandale éclate en Algérie, et cette fois-ci c'est un ministre qui l'a révélé! En effet, le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, a lancé la «bombe» Dounia parc. Il a fustigé jeudi dernier, à Tipasa, la distribution «illégale» de quelque 65 ha sur un total de 1 059 ha, du Parc des Grands Vents (Dounia parc) d'Alger, destinés à constituer un parc citadin de villégiature pour les habitants de la capitale. Dans une déclaration à la presse, au terme d'une visite de travail dans cette wilaya côtière, le ministre s'est dit «abasourdi» après avoir pris connaissance du dossier Dounia parc, qualifiant la situation de «très grave» et nécessitant des «mesures urgentes et rigoureuses». «Des lots de terrain ont été distribués dans un irrespect total de la législation en la matière et loin de toute transparence, en vue de l'implantation de projets imaginaires, représentés pour la plupart d'entre eux, par des fast-foods», a souligné le ministre en assurant que la distribution des lots en question s'est faite, également, en l'absence de plans d'aménagement territoriaux, d'où la gravité de la situation. Qui est responsables de ce scandale? Tous les regards sont braqués sur Amar Ghoul, le prédécesseur de Nouri. Il n'était peut-être pas au courant de ce qui se manigançait à Dounia parc, mais c'était lui le chef suprême de ce secteur. Donc, on ne peut que penser que c'était lui qui était visé par cette surprenante sortie de son successeur. Car, il n'en est pas à son coup d'essai! Il est en train de multiplier les attaques contre Ghoul. Il y a une semaine déjà, il avait fait une autre confession concernant ce secteur qu'il ne gère que depuis à peine deux mois. Il avait alors tiré la sonnette d'alarme sur la situation des zones d'expansion touristique (ZET). Le ministre a admis que des terrains ont été détournés à d'autres fins que touristiques. Il est même question que, prochainement, une commission se rendra dans les 14 wilayas côtières du pays pour examiner la situation de chaque ZET. Cette deuxième «attaque chirurgicale» en moins d'une semaine laisse planer des interrogations, surtout quand on connaît les moeurs politiques du pays où l'on n'aime pas étaler les scandales sur la place publique. Alors? Venant d'un ministre en activité, c'est du jamais-vu! Que cherche le ministre du Tourisme? Est-il en opération commando pour «détruire» Amar Ghoul, qui a été nommé comme sénateur dans le tiers-présidentiel après avoir été éjecté du gouvernement? Son intention est-elle réellement de mettre la lumière sur ces scandales? Si c'est le cas, alors pourquoi ne présente t-il pas le dossier à la justice qui est la plus indiquée pour le traiter. C'est grave de faire un tel aveu sans que cela ne soit présenté à la justice. Où sont les lois de la République? Il est à se demander si ces déclarations «chocs» ne sont là que pour amuser la galerie. Une sorte de communication de Nouri? En tout cas, une chose est sûre: ces sorties ne sont pas du tout hasardeuses...