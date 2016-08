FLN- RND Rappel des troupes en septembre

Par Mohamed BOUFATAH -

Ahmed Ouyahia signera sa rentrée politique le vendredi 2 septembre et Amar Saâdani marquera également la fin des vacances durant le même mois.

Les deux partis majoritaires au Parlement battent le rappel de leurs troupes en septembre en prévision des législatives.

Le secrétaire général du RND a convoqué la réunion ordinaire de son bureau politique pour le 2 septembre prochain. En trêve estivale depuis le mois de Ramadhan dernier, Ahmed Ouyahia signera sa rentrée politique vendredi prochain.

Les derniers développements sur la situation politique nationale et les préparatifs des prochains rendez-vous électoraux seront à l'ordre du jour de cette rencontre qui permettra au directeur de cabinet de la présidence de la République de signer son retour sur la scène politique.

L'agenda de la rentrée politique d' Ouyahia sera mouvementé. Le patron du RND reprendra son bâton de pèlerin pour sillonner les wilayas de l'ouest et celles du sud du pays dans le cadre des conseils de wilaya élargis aux élus. Le RND qui privilégie les conférences de wilaya et le travail de proximité de ses élus et militants poursuivra ses réunions à huis clos.

L'opération qui se déroulera à travers une trentaine de wilayas restantes, se poursuivra durant tout l'été sous forme de conférences régionales.

Les membres de la direction poursuivront également leur mission d'installation des commissions de wilaya pour les préparatifs des échéances électorales à venir, prévues en avril et novembre 2017. Le RND doit aborder les prochaines élections locales de manière à éviter l'échec essuyé dans 15 wilayas du pays lors des législatives du 10 mai 2012 et dans 14 wilayas lors du renouvellement partiel des membres du conseil de wilaya, indique-t-on. Le 16 juillet dernier, le secrétaire général du RND a effectué sa dernière réapparition sur la scène politique à Oran où il avait prononcé une allocution d'ouverture des travaux de l'université d'été de l'Union générale des étudiants algériens(Ugea),tendance RND. Par ailleurs, en prévision des législatives, les élections locales prévues au printemps et l'automne 2017 ainsi que la présidentielle de 2019, Ahmed Ouyahia qui souhaite utiliser à fond les nouvelles technologies de l'information a inauguré le 2 juillet dernier l'ouverture de la page Facebook de son parti en s'adressant à ses militants en kabyle, français, arabe et anglais. D'autre part, Ahmed Ouyahia, doit faire face à l'éventuel mouvement de contestation des redresseurs. «Les cadres et militants du RND exclus du congrès extraordinaire transformé en congrès ordinaire demeurent aux aguets.» Si on se fie à la déclaration de la présidente de l'Unfa, Nouria Hafsi, accusée du reste d'être instrumentalisée contre son parti par certains responsables du FLN ce congrès est illégal parce qu'on a procédé à la désignation des congressistes et des responsables du parti au lieu de privilégier l'arbitrage démocratique de l'urne. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur a rejeté la requête des adversaires du secrétaire général par intérim du parti, qui avait pour objet le report de cet important rendez-vous organique. Le président de la République a, de son côté, adressé un message de félicitations à Ahmed Ouyahia, à l'issue de son retour à la tête du RND. Le patron du FLN, Amar Saâdani marquera également la fin des vacances à sa manière en septembre. Saâdani effectuera sa rentrée alors que les préparatifs du parti en prévision des législatives risquent d'être impactés par la montée en puissance de la contestation au niveau de plusieurs mouhafadhas et kasmas, ainsi que par l'appel des 14 moudjahidine et moudjahidate pour délivrer le FLN confisqué. Saâdani tentera de riposter à ses adversaires de plus en plus nombreux à réclamer son départ de la direction actuelle jugée illégitime et à laquelle on reproche de nombreuses dérives dangereuses. Le parti de Saädani a également prévu la réactivation de son Initiative politique nationale. L'ex-parti unique compte aussi lancer une opération d'évaluation des élus.