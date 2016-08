RENTRÉE SCOLAIRE, PARLEMENTAIRE ET POLITIQUE Une reprise sur tous les fronts

Tout le monde fait sa rentrée. Le début septembre sera marqué par une activité intense sur tous les plans. Politique, économie et social vont meubler l'actualité nationale. La rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre coïncidera cette année avec la rentrée parlementaire et politique. Ainsi, les écoliers ne seront pas les seuls à avoir fait l'événement. Contrairement aux années précédentes où le secteur de l'éducation prenait le dessus sur tous les secteurs, cette année d'autres événements parallèles se disputent la primauté. Un Conseil des mini-stres se tiendra probablement à la veille de cette rentrée pour annoncer les grandes décisions sur les questions de l'heure telles que la réforme du bac. Il sera question également de débloquer les projets de lois, entre autres l'avant- projet de loi de finances 2017. L'ouverture de la session parlementaire le même jour que la rentrée scolaire va capter l'attention de l'opinion publique. Vu que des dossiers chauds sont en suspens tels que la retraite anticipée, les Algériens, en particulier les travailleurs, attendent avec impatience les déclarations du gouvernement sur cette question. Les syndicats aussi sont en alerte. Les 16 syndicats automnes attendent avec impatience le mois de septembre pour manifester leur colère contre l'annulation de la retraite anticipée. Ces derniers ont vivement dénoncé la suppression du départ à la retraite avant l'âge légal de 60 ans décidé lors de la dernière tripartite, en exigeant l'annulation de cette décision. Dans une déclaration sanctionnant une réunion tenue le 25 juin, les syndicats autonomes disent refuser de payer les mauvaises politiques de développement économique aux travailleurs. Comme ils ont réclamé également qu'ils soient associés au dialogue tripartite et à la prise de décision, en ce qui concerne directement les salariés. Ces syndicats ont même dénoncé les propos du Premier ministre qui a déclaré qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaires des fonctionnaires en 2016 et en 2017. Ces syndicats exigent la revalorisation des salaires pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Faute de quoi, ils menacent d'embraser le front social. Pour eux, la retraite anticipée est considérée comme un acquis irréversible, après tant de luttes et sacrifices des bases des travailleurs en général. Pour apaiser la tension, la Centrale syndicale de l'Ugta va lancer à partir de ce mois des concertations avec le patronat et les différents syndicats et les fédérations de tous secteurs confondus pour arrêter sa liste des métiers pénibles qui ne seront pas concernés par la décision de la retraite anticipée. Les chefs des partis politiques seront aussi au rendez-vous. Après avoir déserté la scène durant tout cet été, les politiques seront enfin de retour dès la première semaine de septembre. Les deux leaders des partis majoritaires, à savoir le FLN et le RND, donnent le coup d'envoi de l'activité partisane. Saâdani et Ouyahia vont réunir leur bureau politique dès la semaine prochaine pour dégager un plan d'action à mener sur le terrain. Amar Saâdani qui s'est éclipsé, depuis plus de deux mois, promet un grand retour dans les prochains jours. «Nous allons tenir une réunion du bureau politique au courant de la première semaine de septembre», a affirmé Rachid Assas, membre du BP chargé de l'adhésion qui précise qu'aucune date n'a été fixée pour le moment. Contrairement à lui, le RND a déjà tout ficelé. A une semaine de la rentrée sociale, le Rassemblement national démocratique a tracé son programme d'activité. Le secrétaire général du parti Ahmed Ouyahia, a convoqué les membres du secrétariat national à une réunion pour le 3 septembre prochain, selon le président du groupe parlementaire, Mohammed Guidji. Durant cette première réunion, M.Ouyahia fera le tour d'actualité avec ses hommes de confiance, avant de dégager sa feuille de route à mener prochainement. Notre source précise qu'Ouyahia présidera le lendemain, soit le jour de l'ouverture de la session parlementaire prévue le 4 septembre prochain, une réunion avec les deux groupes parlementaires du Sénat et de l'APN pour leur donner des instructions à suivre et leur demander à soutenir à fond les projets de lois soumis par le gouvernement. Selon notre interlocuteur, le patron du RND reprendra ses sorties sur le terrain. D'autres partis auront également des activités. A huit mois du rendez-vous électoral, la scène politique sera prise d'assaut d'avance.