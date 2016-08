DISTRIBUTION DU MANUEL SCOLAIRE Les livres de "deuxième génération" seront disponibles

Par Madjid BERKANE -

La distribution des manuels de 2ème génération, se fera à travers les 57 centres de l'Onps répartis sur le territoire national.

L'Office national des publications scolaires (Onps) distribuera à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, 50 millions de manuels scolaires dont 16 millions de «2ème génération» pour les cycles primaire et moyen, a affirmé le drecteur général de l'office, Ibrahim Atoui. Quelque 50 millions de manuels scolaires seront imprimés par l'Onps dont 16 millions de deuxième génération pour les cycles primaire et moyen, a précisé M.Atoui dans un entretien à l'APS, ajoutant que cette quantité serait prise en charge «exclusivement par l'office, en collaboration avec des opérateurs des secteurs public et privé. Selon le même responsable, 8 millions de nouveaux manuels sont destinés aux classes de première et deuxième année primaires, à raison de quatre manuels pour chaque matière: deux manuels pour les cours et deux manuels pour les activités. Par ailleurs, les manuels de première et deuxième année primaires ont été révisés. A cet effet, deux livres ont été élaborés, le premier englobe les mathématiques et l'éducation scientifique et le deuxième la langue arabe, l'éducation islamique et l'éducation civique outre deux autres livres d'activités et d'exercice. En outre, 8 millions de manuels (11 manuels révisés) ont été révisés et actualisés, selon le directeur général de l'Onps, indiquant que le poids du manuel avait été pris en considération, en réduisant une moyenne de 200 pages. A titre d'exemple, le nombre de pages des manuels de la première année avait été réduit à une moyenne de 464 pages au lieu de 670 pages, et de 736 pages à 528 pages pour les manuels de la deuxième année primaire. Le volume des manuels a été réduit à la faveur de la réadaptation et de la simplification du contenu (dessins, schémas...), selon le chef de service d'infographie à l'Onps, Cherif Azzaouzi. Concernant la distribution des manuels de 2ème génération, M. Atoui a indiqué que l'office prendrait en charge cette mission à travers ses 57 centres répartis sur le territoire national, qualifiant ce réseau de «fiable» (quatre magasins et 53 centres de distribution de wilaya). Aussi, un Salon national du manuel scolaire sera organisé à travers toutes les wilayas du pays du 31 août au 3 septembre, proposant tous les manuels, y compris ceux de deuxième génération, à des prix abordables, a-t-on appris auprès de l'Office national des publications scolaires. Le Salon national du manuel scolaire sera organisé à travers les 48 wilayas du pays pour permettre aux élèves d'acquérir leurs manuels scolaires, y compris ceux de deuxième génération, à des prix étudiés prenant en compte le pouvoir d'achat des ménages algériens, a précisé le responsable de l'Onps. L'organisation de ce salon est venue sur instruction de la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, en vue de permettre aux élèves d'acquérir leurs manuels scolaires sans difficulté, a indiqué le responsable. Selon lui, les quatre jours du salon sont «suffisants» pour satisfaire à la demande des élèves. Il a néanmoins assuré que les manuels scolaires seront disponibles au niveau des établissements scolaires en quantités suffisantes pour couvrir la demande des élèves, y compris les nécessiteux. Le responsable a souligné que ce salon sera réédité, eu égard à l'accroissement de la demande, soulignant que l'édition 2017 sera plus importante dans la mesure où des librairies privées seront mises à contribution dans la vente des manuels scolaires, a-t-il dit. L'objectif pour l'année prochaine est d'atteindre 1 541 librairies agréées pour la vente des manuels scolaires, soit au moins deux librairies par commune, a-t-il ajouté. Parmi les lieux devant accueillir le salon, le responsable a notamment cité la place de la Grande-Poste et l'esplanade de Riadh El-Feth à Alger, la cathédrale d'Oran, les Maisons de jeunes de Ghardaïa et de Tamanrasset, la Chambre de l'artisanat de Tindouf. Quant aux prix des nouveaux manuels, la liste établie pour l'année scolaire 2016-2017, montre que le livre de langue arabe des première et deuxième année primaires est proposé à 250 DA et celui de mathématiques à 230 DA. Les livres de première année moyenne (11 en tout) sont proposés entre 235 DA et 255 DA. Les responsables chargés du manuel scolaire ont affirmé que les prix étaient unifiés à travers tout le territoire national, que ce soit dans les librairies ou dans les autres espaces de vente.

La liste des prix peut être consultée en toute transparence sur le site Web du ministère de l'Education nationale (www.education.gov.dz). Par ailleurs et dans ce sillage, les présidents des trois centres de distribution du manuel scolaire au niveau de la wilaya d'Alger (Alger -Centre, Est et Ouest), ont tenu d'ores et déjà à rassurer depuis hier, via un communiqué, tous les élèves et leurs parents quant à la disponibilité du livre de deuxième génération au niveau de tous les établissements scolaires, et ce, à partir du 4 septembre. «Tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement et la réussite de cette opération seront mobilisés», ont-ils écrit.