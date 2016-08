LUTTE CONTRE LA FIÈVRE DE MALTE 19 vaches abattues à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Plusieurs mesures d'urgence ont été prises

Plusieurs brigades composées de médecins vétérinaires sont mobilisées dans le cadre du contrôle sanitaire du cheptel d'Oran.

Plusieurs foyers de brucellose, sévissant parmi le cheptel bovin, ont été découverts par les services vétérinaires dépendant de la direction des services agricoles de la wilaya d'Oran. Dans le but d'éviter la propagation de cette fièvre de Malte à d'autres régions, plusieurs mesures d'urgence ont été prises, à commencer par l'abattage de 19 vaches contaminées. Une telle découverte a fait suite à un programme exceptionnel de dépistage et d'examen du cheptel concocté et lancé tout récemment par les vétérinaires d'Oran. Le lancement de ladite campagne a été motivé pour plusieurs raisons, dont entre autres, le recours ces dernières années de plusieurs centaines de familles au sacrifice des bovins pendant la fête religieuse de l'Aïd El Kebir. Dans ce sens, le ministère de tutelle a mis l'accent en instruisant ses représentations locales, les sommant d'intensifier les sorties d'inspections et de contrôle du cheptel proposé à la vente à l'occasion du rituel religieux. L'instruction ministérielle est explicite, ordonnant aux vétérinaires de procéder aux prélèvements d'échantillonnages sanguins, en vue l'analyses virales et bactériologiques, de tous les bovins élevés dans toutes les exploitations agricoles de la wilaya d'Oran. A cet effet, plusieurs brigades composées de plusieurs médecins vétérinaires mobilisées poursuivent toujours les missions qui leur ont été assignées le contrôle sanitaire du cheptel. En plus de la lutte contre la fièvre de Malte, les vétérinaires chargés d'une telle mission assurent également une autre tâche, la vaccination du bétail. La brucellose, appelée également la fièvre de Malte ou encore fièvre méditerranéenne est une maladie transmise par les animaux, due à des bactéries appelées brucella. Une telle maladie peut facilement provoquer de multiples complications graves dans l'éventuel cas où des mesures d'urgence devront être prises, se basant particulièrement sur un traitement de choc, ne sont pas prises rapidement. Ainsi, la prévention, reposant essentiellement sur la surveillance suivie de l'éradication de la maladie concernant le bétail demeure le meilleur remède idoine permettant de stopper l'avancée de cette ma-ladie infectieuse, la brucellose. En dépit de toutes les mesures prises entrant dans le cadre de la lutte contre la brucellose, la cote d'alerte n'est toutefois pas atteinte», a-t-on expliqué. Autrement dit, les services menant une telle campagne ne versent pas dans l'alarmisme tant que la situation maîtrisée, n'est pas épidémique. Dans une autre situation presque similaire, les mêmes services vétérinaires d'Oran se sont lancés dans une vaste campagne de sensibilisation axée sur la lutte contre la pseudopeste aviaire appelée communément la maladie de Newcastle. Dans ce sens, un plan d'urgence adapté à la situation a été adopté. Celui-ci comprend d'abord la désinfection des établissements spécialisés dans l'élevage de la volaille et l'environnement l'entourant. Un tel plan vise essentiellement la prévention contre la propagation de cette ma-ladie, tout en évitant tout contact des oiseaux avec la volaille d'élevage. Aussi, des vaccins inertes sont appliqués.