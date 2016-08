ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DES HADJIS ALGÉRIENS L'opération se déroule dans de bonnes conditions

L'opération d'accueil et d'hébergement des hadjis algériens se déroule dans de «bonnes conditions» à Médine (Lieux saints de l'Islam), a assuré samedi le représentant de la Protection civile au niveau de la mission du Hadj-2016, le lieutenant-colonel Djamel Khemmar.Il a relevé que «toutes les conditions sont réunies» pour que le Hadj-2016 soit une «réussite», précisant que des équipes sur le terrain, une cellule centrale et des équipes mobiles «travaillent d'arrache-pied et en étroite collaboration» avec les services saoudiens au niveau de l'aéroport international Emir Mohamed Ibn Abdelaziz, ainsi qu'à Médine, pour «veiller au bien-être des hadjis».Il a indiqué que les équipes de la Protection civile ont pour mission également de «prêter assistance aux personnes égarées et accompagner les malades au niveau du centre médical de la mission».De leur côté, les équipes de la mission de l'Office national du Hadj et de la Omra «travaillent en alternance H24 et en bonne intelligence pour assurer le bon déroulement du pèlerinage pour les hadjis algériens», a précisé le même responsable. Concernant l'opération d'hébergement des hadjis, M. Khemmar a précisé que ces derniers sont hébergés pendant une période ne dépassant pas les six jours à Médine avant d'être acheminés vers La Mecque où ils seront pris en charge sur place. Une réunion à laquelle prennent part les représentants des commissions de la mission Hadj et Omra se tient quotidiennement, tard dans la soirée, pour débattre des différents problèmes pouvant surgir sur le terrain et apporter les solutions susceptibles de faciliter la tâche aux hadjis.