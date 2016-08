BATNA El Islah plaide pour un dialogue national

Le secrétaire général du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a plaidé hier à Batna pour un consensus national autour des institutions de l'Etat, présenté comme «une nécessité impérieuse pour venir à bout de tous les maux du pays». En marge d'une rencontre de coordination avec les membres du bureau local d'El Islah, M. Ghouini a précisé que ce consensus «tributaire d'un dialogue politique réel qui n'exclut aucune partie des forces vives du pays» est l'action «salvatrice» escomptée, devant permettre d'édifier un Etat fort. Il a, dans ce contexte, souligné «l'importance primordiale» d'associer le peuple à toute prise de décision sur les questions fondamentales liées au devenir du pays. Le S.G. du mouvement El Islah a également appelé à consacrer la culture du dialogue entre les Algériens, et à favoriser «le dialogue et la co-construction» d'un Etat prospère pour tous les Algériens. Evoquant une conjoncture régionale et internationale difficile, M. Ghouini a estimé que l'Algérie est devenue «la cible d'attaques hystériques par certains médias occidentaux, «mettant en garde contre certaines manoeuvres qualifiées de «suspectes» qui oeuvrent à «mettre en péril l'unité nationale».Il a souhaité qu'un changement puisse intervenir «dans le cadre d'une prise de conscience nationale», dans un élan qui instaure un nouveau modèle «purement algérien» tel que l'avait voulue la déclaration du 1er Novembre 1954, avant d'ajouter que les générations montantes «ont l'obligation de préserver les acquis de leur pays».