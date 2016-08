CONSULTATIONS POUR GOUVERNEMENT D'ENTENTE NATIONALE L'Algérie appuie le Conseil présidentiel libyen

L'Algérie a salué hier, la déclaration du Conseil présidentiel libyen de mener de larges consultations pour présenter au Conseil des Représentants une proposition consensuelle de gouvernement d'entente nationale.»L'Algérie salue la déclaration du Conseil présidentiel libyen par laquelle il a fait état, notamment, de sa pleine disponibilité à travailler avec le Conseil des Représentants et du Conseil d'Etat dans le cadre de l'application des termes de l'Accord politique signé le 17 décembre 2015 par les parties libyennes et de sa volonté à mener de larges consultations avec les forces vives de la société, en vue de présenter au Conseil des Représentants une proposition consensuelle de Gouvernement d'entente nationale», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a souligné, à cet égard, que l'Algérie «qui a toujours oeuvré à la préservation de l'unité, de l'intégrité territoriale de la Libye et de sa cohésion nationale, estime que toute décision allant dans le sens de l'intérêt suprême du peuple libyen constitue un pas important en faveur du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité de la Libye et un facteur essentiel dans le processus de réconciliation nationale dans ce pays frère et voisin». A cet effet, le porte-parole du MAE a rappelé que «l'Algérie qui suit avec attention l'évolution de la situation en Libye et attache une importance capitale au règlement pacifique de la crise par le dialogue et la réconciliation nationale à même de permettre aux autorités libyennes de faire face à la situation difficile que traverse le pays et de pouvoir ainsi répondre aux attentes plurielles du peuple libyen frère en matière économique et sociale ainsi que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme».