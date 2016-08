FORMATION PARAMÉDICALE Près de 100 postes retenus cette année pour la wilaya de Naâma

Pas moins de 99 postes de formation paramédicale ont été prévus, au titre de l'année 2016, dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé de la population, et de la réforme hospitalière (Dsprh). Ces postes concernent la formation des sages-femmes, des infirmiers de la santé publique, des agents de nutrition, des manipulateurs d'équipements d'imagerie médicale, la chimiothérapie, des agents de laboratoire de santé publique, des assistants médicaux et sociaux, a précisé le responsable du bureau de la formation à la direction de la santé Abdelkader Boukhelfa. Constituant la plus grande tranche de places accordée depuis des années à la wilaya de Naâma, ces postes auront un impact «palpable» en matière de promotion de la prise en charge et des prestations médicales, a estimé ce responsable. Plus de 340 dossiers de candidature au concours, dont 237 dossiers de titulaires du baccalauréat (session 2016) en sciences expérimentales, ont été déposés au niveau de la Dsprh depuis le lancement de l'opération de dépôt de dossiers fixée entre les 11 août écoulé et le 7 septembre prochain, selon la même source.