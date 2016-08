LE DÉPUTÉ BAHA-EDDINE TLIBA TRÈS ACTIF Le FLN bouge à Annaba

Alors que le secrétaire général du parti Amar Saâdani n'est pas encore rentré de son congé prolongé, les militants du FLN ne chôment pas pour autant. Le premier vice-président du FLN et député, Baha-Eddine Tliba est très actif à Annaba depuis ces derniers jours. Un activisme qui, au yeux des observateurs soulève des questionnements, allant jusqu'à soupçonner un éventuel mouvement de redressement contre Amar Saâdani. Selon le site Algérie patriotique, Baha-Eddine Tliba «multiplie les réunions avec non seulement les cadres locaux du parti mais aussi avec des membres du comité central, du bureau politique et du gouvernement, selon des échos qui nous parviennent de cette grande ville de l'Est». La même source ajoute que les réunions que Tliba convoque depuis quelques semaines à El Hadjar, dans la wilaya de Annaba, «regroupent tous les cadres du parti, sauf ceux qui sont considérés comme très proches d'Amar Saâdani,» à l'instar de Ahmed Boumehdi et Hocine Khaldoune. Pour le même journal, si «Baha-Eddine Tliba n'associe pas les différentes factions anti-Saâdani, c'est parce qu'il possède visiblement son propre plan de redressement qui obéit en toute évidence à ses ambitions.». Le député Tliba réussit même à réunir dans un cadre informel les membres du bureau politique qui sont censés se réunir sous l'égide du SG ou dans le cas actuel sous l'autorité du SG par intérim qui n'est autre que Ahmed Boumehdi.