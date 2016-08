OUM EL BOUAGHI De l'eau depuis Beni Haroun en mars 2017

L'alimentation en eau potable (AEP) des villes d'Aïn Fakroun et Ain Kercha (Oum El Bouaghi) depuis le barrage de Beni Haroun (Mila), dans le cadre des grands transferts des eaux sera effectuée «d'ici mars 2017», a indiqué hier à Oum El Bouaghi, le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali. Au cours d'un point de presse, tenu en marge d'une visite d'inspection dans cette wilaya, le ministre a également indiqué que les premiers volumes d'eau provenant de la station de pompage d'Oued Athmania (Mila) pour être acheminés vers le barrage d'Ouarkiss, dans la commune d'Aïn Fakroun, via la station d'Aïn Kercha, arriveront au chef-lieu de wilaya et les agglomérations d'Aïn M'lila et Aïn Beïda d'ici juin 2017. Mettant en exergue l'importance du projet des grands transferts des eaux au profit de sept wilayas et pour lequel un montant de quatre milliards de dollars a été mobilisé, M. Ouali, en inspectant le chantier de la station de traitement des eaux du barrage Ouarkiss, qui a atteint, selon les explications fournies 25% de taux d'avancement, a instruit à l'effet d'accélérer la cadence des travaux et de respecter les délais impartis. Il a, dans ce sens, exhorté l'entreprise étrangère chargée d'un lot de ces travaux à veiller à acheminer les installations nécessaires requises avant le mois de décembre prochain et a instruit les entreprises nationales chargées du même projet de procéder à l'établissement d'un planning de travail et d'activer le chantier des travaux avec, a-t-il précisé, l'installation de 500 à 600 mètres de conduites quotidiennement dans le deux sens, du barrage Ouakiss. M. Ouali a également instruit à l'effet de procéder à la procédure de consultation du gré à gré, dans le respect de la réglementation en vigueur, pour la réalisation de cinq réservoirs, d'une capacité de 80.000 m3 chacun. Une fois la station de traitement des eaux opérationnelle, un volume de 40.000 m3 renforcera l'alimentation en AEP des agglomérations situées à l'est de la wilaya, a-t-on noté, soulignant que la même quantité sera réservée aux daïraS de l'ouest d'Oum El Bouaghi. In situ, M. Ouali a affirmé que l'année 2017 sera celle de l'amélioration de la dotation en AEP pour les cinq agglomérations de la wilaya (chef-lieu de wilaya, Aïn Beîda, Aïn Fakroun, Ain Kercha et Aïn Mlila) confrontées à un déficit chronique en eau potable.