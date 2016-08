TAMANRASSET 360 comprimés de psychotropes saisis et trois personnes arrêtées

Une quantité de 365 comprimés de psychotropes a été saisie et trois personnes impliquées, âgées entre 21 et 29 ans, ont été appréhendées par les services de la sûreté de wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication relevant de ce corps de sécurité. Agissant sur informations faisant état d'une bande de trois personnes commercialisant des stupéfiants et des psychotropes au niveau du quartier Gatâa El-Oued, ville de Tamanrasset, les services de police ont dressé une souricière aux mis en cause et les ont arrêtés en flagrant délit, a-t-on précisé. Les mêmes services ont mis la main, après fouille, sur une quantité de 365 comprimés de psychotropes, une quantité de 10 grammes de drogues type Bango, 2,1 grammes de kif traité, des armes blanches et une somme d'argent, a fait savoir la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. Les trois individus arrêtés ont été présentés devant l'instance judiciaire locale qui a ordonné leur placement en détention préventive, selon la même source sécuritaire.