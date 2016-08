ANNULATION DE L'ARRÊTÉ ANTIBURKINI "N'écoutent que ceux qui veulent entendre"

Par Aissa HIRECHE -

En France, vendredi dernier, le Conseil d'Etat a rendu son verdict relatif à l'arrêté municipal de la ville de Villeneuve-Loubet qui rendait impossible, à celles qui le désirent, de se rendre à la plage en burkini. La sagesse recommande à toutes les parties, les anti et les pro arrêté, de clore au plus vite un débat trop dangereux qui, de surcroît, n'a que trop duré et de se tourner vers autre chose. Pour le bien de tous.

Malheureusement, comme dit l'adage, «n'écoutent que ceux qui veulent entendre»! Les pyromanes sont si nombreux que toutes les bonnes intentions, qui ne manquent pourtant pas, ne semblent plus suffire à éteindre un feu entretenu à coups d'enchères malsaines de certaines parties. L'approche de l'élection présidentielle y est certainement pour beaucoup dans l'incroyable cacophonie qui sévit dans l'Hexagone depuis la décision du Conseil d'Etat. Il y a ceux qui voient en cette décision un triomphe du droit, et ils sont nombreux. Ceux-là, à l'image du président du Ccif (collectif contre l'islamophobie en France), semblent pousser un soupir de soulagement qui en dit long sur leur espoir de voir, enfin, finir un débat sinon trop insidieux, du moins trop dangereux à cause des terribles conséquences que d'aucuns ne semblent point capables de saisir.

Il y a ceux qui, emportés malgré eux dans le tourbillon du burkini, essaient de raison garder. Ceux-là aussi sont nombreux et, à l'image de certains ministres qui n'ont pas hésité à s'inscrire en faux contre la position du Premier ministre, ils n'ont pas hésité à souligner le nécessaire retour à la raison. Certains, parmi eux, avaient dénoncé dès le départ l'incroyable exagération de la manipulation médiatique et politique autour de la question.

Mais il y a aussi les autres. Ceux qui soufflent de toutes leurs forces sur le feu de la discorde. Ceux-là ne sont pas nombreux, mais, par contre, ils sont habitués à faire trop de bruit pour des riens, pour de petites choses. A l'image du FN et de nombreux responsables, tout aussi extrémistes, parmi Les Républicains, ils cherchent toujours à danser loin du bon sens et à choquer tant par leurs propos que par leurs actes. Ces gens-là ont vite fait de dire leur refus de la sentence du Conseil d'Etat. Certains, contrairement aux attendus - pourtant clairs - du Conseil d'Etat, affirment que le burkini trouble réellement l'ordre public. D'autres, exhibent l'idée que le burkini est l'habit qui efface l'égalité entre homme et femme (allez donc voir comment). D'autres, beaucoup moins intelligents, trouvent que le burkini est le signe de l'avilissement de la femme, exactement ce qu'ils disaient du voile lorsqu'ils voulaient en interdire le port. Il en est même qui, on l'a vu à la télé, justifient la nécessité dinterdire aux femmes de porter le burkini en soutenant que celles-ci se croient plus pudiques que celles qui n'en portent pas. Ah la belle affaire!

Chez Les Républicains, les réactions varient en intensité en fonction de la place dans l'organigramme. C'est à partir des grands acteurs de ce parti que viennent les plus grandes aberrations. Le burkini s'est avéré donc un sérieux sujet d'enchères entre le FN et Les Républicains. C'est pourquoi il est peu probable qu'il soit clos de sitôt.

Pour l'anecdote, le maire de Sisco, la toute petite commune de Corse, a été le premier à prendre la décision d'empêcher le burkini d'aller sur la plage le lendemain des évènements qu'on connaît. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé s'il y avait une femme en burkini sur la plage au moment des évènements? il répondit que non! Pourquoi alors avoir signé cet arrêté? Pour éviter que cela soit un jour source de conflit.

Volià, tout est dit! Entre-temps, les musulmans se sentent stigmatisés dans une histoire concoctée par les xénophobes, les racistes, les pieds-noirs, les fous et les extrémistes de France. Une situation qui, de par les conséquences assez graves qui peuvent en découler, risque de devenir dangereuse.