APRÈS LES CHINOIS ET LES JAPONAIS Les Indiens font des affaires en Algérie

Par Ali TIRICHINE -

Décidément, ce ne sont pas les sollicitations de coopération qui manquent avec l'Algérie malgré des relents de crise économique.

Si les Européens continuent de faire la moue à propos de leur coopération économique avec l'Algérie, les Asiatiques semblent prêts à prendre le relais.

En ce qui concerne les relations avec l'Asie, l'Algérie est en train de gagner des points pour diversifier ses partenariats. Les opérateurs économiques peuvent ainsi trouver des débouchés en Asie et même des partenaires pour des échanges économiques plus intenses.

D'ailleurs, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie a invité depuis hier en Algérie une délégation d'affaires indienne conduite par l'organisation Capexil et des rencontres B2B seront organisées aujourd'hui à Alger.

Ces rencontres d'affaires concerneront les filières suivantes: céramique et faïences, granite, marbre, allumettes, papier et livres, verres et vitres, caoutchouc.

C'est une preuve supplémentaire que des opérateurs économiques algériens activant dans le secteur de la construction et du Btph peuvent nouer des partenariats avec l'Asie.

Si les opérateurs économiques indiens sont incités à participer à des appels d'offres en Algérie c'est aussi valable pour les Algériens qui peuvent faire la même chose en Inde que ce soit dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire et du textile. Les entreprises ou les sociétés peuvent contribuer à ces réalisations et ces travaux bien dimensionnés si elles sont intéressées par les appels d'offres.

Les entrepreneurs peuvent continuer à explorer en Asie pour investir dans d'autres pays. D'ailleurs, les opérateurs économiques algériens étaient invités à participer à une exposition internationale Afrique-Japon hier et aujourd'hui en marge de la 6ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. L'évènement permet au Japon de consolider sa position sur le continent africain et aux entreprises algériennes de gagner davantage de partenariats avec les entreprises asiatiques. Ce sera un évènement qui «constitue une opportunité idoine pour les entreprises algériennes souhaitant intégrer l'économie de marché», souligne la Caci. Cette dernière ajoute que des stands d'exposition sont alloués aux entreprises participant à cette exposition.

En plus de l'Inde et du Japon, les relations demeurant toujours «excellentes» avec l'Indonésie et la Chine.

Ces relations peuvent participer à la promotion de l'exportation comme le souhaite le ministère du Commerce qui a initié des formations destinées aux chefs d'entreprises et aux cadres des entreprises intéressées par l'exportation. Il y a des formations se déroulant en collaboration avec les Chambres de commerce et d'industrie et l'appui de l'Ecole supérieure algérienne des affaires (Esaa). Elles sont assurées par des formateurs nationaux certifiés et bénéficient du soutien financier de l'Etat à hauteur de 80%.