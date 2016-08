CRISE FINANCIÈRE Pas de restriction pour les équipements de l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

Cette crise n'aura aucun impact sur l'armée et l'importation des équipements nécessaires à la défense du territoire et la sécurisation des frontières.

L'Armée nationale populaire ne sera pas concernée par la politique des restrictions budgétaires induite par la crise financière liée à la chute des prix du baril de pétrole. Aussi, cette crise n'aura aucun impact sur l'armée et l'importation des équipements nécessaires à la défense du territoire et la sécurisation des frontières. Ce fait a été confirmé par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Gaïd Salah lors de son inspection effectuée jeudi dernier au nouveau bâtiment naval Ezzadjer, numéro 922, acquis pour les forces navales.

Cette décision répond aux orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour des raisons purement sécuritaires et pour cause la conjoncture actuelle, notamment chez les pays voisins et les risques qui menacent le pays.

L'ANP, et dans le cadre du développement et renforcement de ses forces, s'adapte indiquera encore le général pour exécuter les instructions du président, en sa qualité de ministre de la Défense nationale quant à l'acquisition d'équipements indispensables à l'ANP. Contrairement à cela et concernant les autres secteurs, le gouvernement et suite à la crise économique due à la chute du prix du pétrole, va devoir retarder ou annuler certains projets qui ne sont pas urgents, comme dans l'hydraulique, culture, travaux publics et transports pour ne citer que ceux-là. Cette stratégie de restriction touchera certainement d'autres secteurs. Si l'ANP a été épargnée c'est le contexte qui l'impose vu l'émergence de l'insécurité et la grande criminalité dans le monde.

L'achat d'équipements et de moyens militaires demeure donc une nécessité absolue pour l'Algérie classée en deuxième position en Afrique et vingtième au monde. Elle se doit de rester très performante et efficace pour agir.

Les plus gros acquis de l'ANP sont d'ailleurs mobilisés pour les besoins de la sécurité du pays au niveau des frontières où la menace persiste.

L'ANP s'est aussi impliquée dans le développement de l'industrie, une initiative d'ailleurs qui permet à l'Algérie une certaine émergence économique.Celle-ci est en plein essor qui crée des postes d'emplois. Après le montage des produits Mercedes-Benz, l'ANP produira des hélicoptères. Un projet dont les accords ont été signés et fait de l'institution militaire une véritable industrie participant à la relance économique, mais aussi à la contribution du progrès national par le renforcement des potentialités du pays.

L'ANP, compte tenu aussi de ses compétences avait signé un autre accord avec la Russie dans le domaine de l'équipement ferroviaire. Il s'agit de production et de commercialisation de ce matériel, à savoir wagons, wagons-citernes, bulldozers et autres engins de construction.

C'est ainsi que l'ANP s'est imposée comme un acteur actif et producteur dans l'économie du pays en dehors des hydrocarbures.