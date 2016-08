IL INSPECTERA SES UNITÉS SUR PLACE Le colonel Lahbiri en tournée au Sud

Par Madjid BERKANE -

La wilaya d'Adrar dispose pour le moment, de 8 unités d'intervention de la Protection civile et un effectif global de 707 éléments.

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri est depuis hier dans la wilaya d'Adrar pour une visite d'inspection et de travail. Cette sortie s'inscrit, selon le communiqué de la direction générale de la Protection civile parvenu à notre rédaction hier, dans le cadre du programme des visites arrêtées pour le deuxième semestre de l'année en cours. S'étalant sur trois jours, le colonel Lahbiri aura à s'enquérir de l'état d'avancement de nombreux projets en cours de réalisation relevant de sa direction et s'informer sur les conditions de travail des effectifs au niveau des différentes unités de la DPC de cette wilaya. La première halte que devait observer Lahbiri dans la wilaya d'Adrar, selon le communiqué, est l'unité secondaire de la ville de Timimoune. Lors de cette halte, le colonel Lahbiri devait s'enquérir de près des conditions du travail des effectifs de cette unité,l'une des plus importantes de la wilaya. Lors du deuxième jour, aujourd'hui, le directeur général de la Protection civile, se rendra dans la matinée à la ville Echikh Abdelkrim El Mighili à Reggane pour visiter le chantier du poste avancé au point kilométrique (Pk 200)de la ville. Ensuite, il se dirigera vers la ville de Bordj Badji Mokhtar pour inspecter l'avancement des travaux au niveau du poste avancé au point kilométrique (Pk200). Après quoi, Mustapha Lahbiri visitera l'unité secondaire du chef-lieu de la daïra de Bordj Badji Mokhtar. Le programme de la visite du directeur général de la Protection civile, se poursuivra demain par la visite du chantier du projet de la nouvelle unité principale du chef-lieu de la wilaya. La seconde halte programmée pour cette troisième journée se poursuivra par la visite du chantier du projet de la nouvelle unité secondaire de Tasbaite et la visite du chantier du projet de la nouvelle unité secondaire de Charouine. La wilaya d'Adrar dispose en ce moment, indique par ailleurs le communiqué de la DPC, de huit unités d'intervention de la Protection civile. Une unité principale et sept unités secondaires. L'effectif global de la Protection civile de la wilaya d'Adrar, souligne en outre le communiqué, est de 707 éléments tous grades confondus. Il est à rappeler enfin, que la visite des projets d'inspection qu'a l'habitude d'effectuer depuis maintenant quelques années le colonel Lahbiri en compagnie des cadres de la DPC à ses unités, a toujours été une occasion pour lui de rappeler à ses éléments la nécessité d'être en alerte permanente et en parfaite forme pour pouvoir faire face aux différentes catastrophes qui peuvent survenir. La wilaya d'Adrar qui est une wilaya du sud du pays pourrait bien être frappée à n'importe quel moment par des pluies torrentielles durant ces mois d'août et septembre, comme cela est arrivé il y a 15 jours dans la wilaya voisine Tamanrasset. Ces pluies sont d'une extrême dangerosité sur la vie des personnes et les biens privés et publics.