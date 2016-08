INFLATION, FLAMBÉE DES PRIX ET MESURES D'AUSTÉRITÉ La rançon de la crise

Par Amar INGRACHEN -

«L'Etat n'abandonnera jamais son rôle social»

C'est à ce choix obligé qu' a été contraint le gouvernement et qui est appelé pourtant à assurer une rentrée sociale en douceur.

La rentrée sociale ne sera pas de tout repos pour le gouvernement. Les ingrédients d'une grogne sont là et la crise financière qui affecte les caisses de l'Etat est là aussi pour épicer la cuisine du front social.

En effet, en plus des réductions de certaines subventions, notamment l'électricité, le gaz, le gasoil, l'essence, etc., décidées dans le cadre de la LF 2016, bien des augmentations de certains produits alimentaires et agroalimentaires, ont été enregistrées au cours de cette année en raison notamment de la dévaluation du dinar. Et, à présent, les prix, qui ont atteint des proportions fort importantes, sont appelés à augmenter davantage même si, du côté officiel, un discours d'apaisement est sans cesse ressassé.

A chacune de ses sorties, Sellal ne manque pas de calmer le front social et de rassurer que l'Etat n'abandonnera jamais son rôle social. Pourtant, l'austérité n'est pas un choix qui s'offre au gouvernement, mais une évidence qui s'impose mordicus. Selon des chiffres livrés par l'Office national des statiques, le rythme de l'inflation annuel s'est stabilisé à 5,5%. en juillet. Ce rythme d'inflation en glissement annuel de juillet 2016 représente, selon cet organisme officiel, l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant d'août 2015 à juillet 2016 par rapport à celle allant entre août 2014 et juillet 2015. Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en juillet 2016 par rapport à juillet 2015, elle a enregistré une hausse de 8,1%. S'agissant de l'évolution mensuelle, qui est l'indice brut des prix à la consommation en juillet 2016 par rapport à juin 2016, elle a été de -0,5%, soit une variation négative proche de celle observée en juillet 2015. D'apparence, une relative stabilité est observable. Néanmoins, derrière les chiffres, se cache une réalité qui, elle, est têtue. De plus, parallèlement, bien des produits d'importations ont enregistré des augmentations notables au cours de cette période, notamment les fruits (+36,55%), les poissons frais (+14,46%), les boissons non alcoolisées (+8,99%), les pains et céréales (+6,70%) ainsi que les légumes (5,84%). Et cette tendance haussière ne fait que commencer. Car, selon nombre d'experts, le dinar risque être encore dévalué d'environ 15%, ce qui va déséquilibrer davantage l'économie nationale. Par ailleurs, en plus des ces augmentations conjecturales induites par les fluctuations du marché mondial et la dévaluation du dinar, d'autres augmentations vont intervenir dans le sillage des nouvelles taxes prévues par la loi de finances 2017 qui est en cours d'élaboration.

Celle loi de finances prévoit l'institution de nouvelles taxes sur la consommation de certains produits. En effet, il y a quelques semaines déjà, le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé que le projet de loi de finances 2017 comporterait beaucoup de mesures allant dans ce sens et, selon quelques indiscrétions, la machine de l'austérité est déjà en marche. Dans ce cadre, le gouvernement compte instituer de nouvelles taxes sur la consommation du tabac, de l'électricité, du gaz et l'essence. Ces nouvelles taxes vont se répercuter sur les producteurs qui seront dans l'obligation d'augmenter les prix de leurs produits afin de compenser les écarts que provoqueront ces nouvelles taxes.

Il est vrai que ces nouvelles taxes ne vont pas entrer en vigueur avant 2017 et que, à ce titre, leur effet est encore loin. Néanmoins, l'ambiance de crise qui domine le marché, conjuguée à des mesures d'austérité qui refusent de dire leur nom, notamment la dévaluation effrénée du dinar met en état d'alerte les acteurs de la sphère économique, ce qui n'est pas sans provoquer une tendance haussière pour les prochaines semaines. Le match ne fait que commencer et constitue un premier cap pour le sixième gouvernement Sellal, notamment pour son ministre des Finances, Hadji Baba Ammi.