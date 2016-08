ADRAR De nouvelles structures pour la Protection civile

Le secteur de la protection civile de la wilaya d'Adrar a été renforcé par de nouvelles structures susceptibles de consolider et promouvoir les activités des services de ce corps à travers cette vaste wilaya du Grand Sud du pays, a-t-on appris hier des responsables de ce corps constitué.Des chantiers de ces structures, en cours de réalisation à travers différentes régions d'Adrar, ont fait objet de la visite du directeur général de la Protection civile (Dgpc), le colonel Mustapha Lahbiri, en tournée de trois jours dans la région en compagnie de responsables centraux, selon la même source.Le Dgpc a, lors de sa tournée, inspecté deux unités secondaires de la PC au niveau de la nouvelle circonscription administrative de Timimoune, région de Gourara, où il s'est enquis du fonctionnement et des activités des services de cette structure.

Le colonel Lahbiri qui a inspecté, dans la commune de Zaouïat-Kounta, région de Touat au sud de la wilaya, une unité secondaire de la PC, s'est également rendu hier dans la région de Tanezrouft, extrême sud d'Adrar, pour s'enquérir des chantiers de deux postes avancés de la PC. Ces deux projets sont implantés au niveau des sites des deux nouvelles villes Abdelkrim El-Maghili, au niveau du PK-200 sur le territoire de la commune de Reggane, et de celle Mohamed Chérif Messâadia, retenue au niveau du PK-400, sur le territoire de la nouvelle wilaya déléguée frontalière de Bordj Badji Mokhtar, où le Dgpc a également pris connaissance du fonctionnement de l'unité secondaire de cette nouvelle circonscription. Le directeur général de la PC devait poursuivre aujourd'hui sa tournée dans la région par l'inspection d'autres installations et projets implantés dans les régions de Cherouine, Tissabit et Adrar.