OUM EL BOUAGHI Ouverture de plusieurs points de vente de moutons de l'Aïd

Des dizaines de points de vente directe d'ovins à travers les 29 communes de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont été ouverts en prévision de l'Aïd El Adha, a-t-on appris, hier, auprès de la direction des services agricoles (DSA). Selon Ali Fenzari des décisions ont été prises pour l'ouverture de huit points de vente destinés aux éleveurs et six autres dans les exploitations agricoles.» L'ouverture de ces points destinés à renforcer les marchés hebdomadaires, permettra de «contrecarrer les spéculateurs et autres intermédiaires qui profitent souvent de telles occasions pour s'enrichir au détriment aussi bien de l'éleveur que du consommateur», a-t-il ajouté.