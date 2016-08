ANSEJ DE TIZI OUZOU 50.529 emplois créés depuis 1997

Par Aomar MOHELLEBI -

Hocine Lamouri, directeur régional de la wilaya de Tizi Ouzou de l'Ansej (Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes) a révélé hier, que pas moins de 19 524 entreprises ont été lancées par des jeunes promoteurs depuis 1997 dans la wilaya, ce qui a permis de créer 50 529 postes de travail permanents et l'investissement de 57 milliards de dinars. Le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, Ansej, a permis la création de pas moins de 367 entreprises depuis le 1er janvier 2016 au 31 juillet dernier. Le même dispositif a aussi abouti à la création de près d'un millier de postes de travail permanents durant ces sept mois. Il s'agit là d'une partie du bilan rendu public hier par M.Hocine Lamouri, directeur de l'agence de la wilaya de Tizi Ouzou de l'Ansej. Lors d'une conférence de presse animée hier matin au siège de la direction régionale de l'Ansej de la wilaya de Tizi Ouzou, le directeur de cette dernière a indiqué que le secteur des prestations de service détient, pour cette première partie de l'année 2016, la pole position en termes d'investissements convoités par les jeunes promoteurs qui leur font appel avec pas moins de 141 entreprises mises sur pied en sept mois (de janvier à juillet 2016). Ce secteur est suivi par celui du bâtiment et des travaux publics avec 98 entreprises lancées avec l'aide et l'assistance de l'Ansej. Vient ensuite le créneau des petites entreprises industrielles avec 64 projets concrétisés durant la même période. Un secteur suivi de près par celui de l'agriculture convoité par 47 promoteurs. Quant au domaine de l'industrie artisanale et des métiers, la «récolte» est pauvre en ce premier semestre de l'année 2016 puisqu'il n'a été enregistré que 17 entreprises dans le cadre du dispositif Ansej. Pourtant, de l'avis même du directeur régional de l'Ansej de Tizi Ouzou, le secteur de l'artisanat et des métiers offre un large éventail d'opportunités d'investissement surtout après que ce secteur ait été rattaché au département du tourisme. Quant au profil des promoteurs en question qui ont décidé de ne pas laisser leur échapper les opportunités qu'offre le dispositif de l'Ansej, Hocine Lamouri a révélé que, durant la même période, 103 des entreprises suscitées ont été lancées par des investisseurs ayant un niveau universitaire alors que 231 entreprises Ansej ont été lancées par des diplômés ayant suivi des formations dans des centres ou des instituts de formation professionnelle et d'apprentissage. Ces derniers représentent d'ailleurs 75% des promoteurs de l'Ansej pour les sept premiers mois de l'année en cours. Par ailleurs, le même responsable a révélé que le nombre de promoteurs de sexe féminin ayant lancé des projets depuis le 1er janvier 2016, est de 60, ce qui représente un taux de 16% seulement alors que 750 jeunes promoteurs ont profité d'une formation sur les techniques de gestion des entreprises. Une formation qui leur a été dispensée directement par les cadres de l'Ansej de Tizi Ouzou. Au sujet du nombre de promoteurs ayant failli au remboursement de leur crédit Ansej, il est de l'ordre de 37% dans la wilaya de Tizi Ouzou, a révélé le même responsable qui a précisé que, pour l'instant, la justice a été saisie concernant le cas de 173 promoteurs n'ayant pas respecté les clauses des conditions d'investissement.