POUR LE BUSINESS DE L'AÏD EL KEBIR La tronçonneuse ravage les forêts d'Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Ce tissu forestier, ceinturant la wilaya d'Oran, constitue le poumon d'Oran oû se prélassent des centaines de familles.

Des défenseurs de l'environnement, du moins ceux indociles, ne croyant pas souvent au discours officiel, peuvent faire mauvaise mine en montant au créneau ces jours-ci. Pour cause, ils interpelleraient les responsables locaux à leur tête la Conservation des forêts les invitant à intervenir pour mettre un terme aux ravages intempestifs orchestrés contre le tissu forestier d'Oran. Des bûcherons de tout bord, armés de tronçonneuses et haches, les prennent pour cibles arrachant des centaines d'arbres qu'ils transforment en charbon avant de le proposer à la vente durant les journées de l'Aïd,un peu partout dans les coins, recoins, douars, villages et autres, les localités de la deuxième capitale du pays, Oran. A Oran, 1 kg de charbon est cédé au prix allant de 150 à 250 DA. Les forêts urbaines comme celles d'El Hassi et Coca ou encore celles lointaines comme Madagh et la forêt de M'sila sont prises d'assaut ces derniers jours par des dizaines de camionneurs, les assaillant en vue de puiser le meilleur boqueteau boisé pendant les années 1960, 1970 et 1980 dans le cadre de la politique du boisement des espaces accidentés, tout en mettant l'accent sur la protection forestière. Idem pour la forêt de Misserghine et celle séparant la commune d'El Karma et la municipalité de Sidi Chahmi. Ce tissu forestier, ceinturant la wilaya d'Oran, constitue le poumon d'Oran où se prélassent des centaines de familles durant les journées de week-end pendant l'été. Dans le passé, les responsables locaux ont tenté le coup afin d'aboutir à la réorganisation des espaces forestiers. Ce système basé essentiellement sur le mode de péage devait commencer par l'aménagement de plusieurs forêts. Ce projet comprend la mise en concession de 14 espaces, apprend-on auprès des sources proches de la commission agriculture et tourisme, près, l'APW d'Oran ajoutant que «la wilaya d'Oran est fin prête dans ses démarches en mettant en place une commission mixte, comprenant des cadres de la commission agriculture et du tourisme, des cadres de la direction de l'environnement, la Conservation des forêts et des chefs de daïra». Ce groupe de travail aurait été chargé de délimiter les espaces forestiers à «privatiser». Comme premiers éléments recoupés par L'Expression, les forêts vierges de Madagh rattachées à la municipalité de Aïn El Kerma, la forêt de M'sila dans la commune de Boutlélis, forêt de Khadidja de la localité de Aïn El Turck ont fait l'objet de visites opérées par les membres de ladite commission. D'autres espaces sont également concernés par la concession, comme les bois d'El-Kerma et Es Senia ainsi que le site forestier se trouvant sur la route menant à d'Oran à Bir El Djir. Idem, pour plusieurs autres sites situés dans les communes de Hassi Okba, Aïn El Franine et Gdyel et autres sites mitoyens du centre-ville. Ce projet, tel qu'envisagé par ses promoteurs, rentre dans le cadre de l'élargissement de la carte touristique de la wilaya d'Oran. L'Etat mise gros sur les investissements lambda pouvant renflouer les caisses de la trésorerie nationale. Cela amène le pouvoir public à mettre en place des règles régissant l'investissement dans un tel créneau. Ladite commission mixte aurait donc mis en place un cahier des charges contenant les garde-fous à respecter en où sont repertoriés à la gestion par voie de concession des espaces de détente. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le projet n'a contre toute attente pas connu d'avancées notables pour des raisons restées inexpliquées. Des milliers de familles continuent à se prélasser dans les forêts en respirant l'air pur qu'elles dégagent profitant de la gratuité de l'accès, tout en ambitionnant que les pouvoirs publics renvoient aux calendes grecques l'imposition dudit péage. Pourquoi ne pas abandonner totalement un tel projet? s'interrogent plusieurs familles amoureuses des espaces verts.