L'ARMÉE USE DE CAMÉRAS THERMIQUES POUR LA SURVEILLANCE Tolérance zéro aux frontières avec la Libye

Par Ikram GHIOUA -

L'Algérie redoute un reflux des terroristes de Daesh mis à mal par la coalition internationale en Libye.

Pour les besoins de son dispositif sécuritaire aux frontières Est et Sud-Est, l'Armée nationale populaire mesurant l'ampleur de la menace en provenance des pays voisins, la Tunisie et la Libye, s'est vu revoir sa stratégie de prévention mise en oeuvre dans cette bande.

Le facteur humain, certes indispensable, n'est plus suffisant au même titre que les moyens matériels classiques. L'ANP a revu ses postes de surveillance à la hausse, en effet plus de 300 autres PC ont été installés aux frontières algéro-tunisiennes et algéro-libyennes. Jugeant nécessaire la mobilisation de la technologie, les hautes autorités militaires décident aussi de revoir à la hausse l'installation des caméras thermiques.

L'ANP, et en l'absence de la sécurité dans ces deux pays et notamment la Libye, a fini par revoir tout son programme sécuritaire à plusieurs niveaux. Elle se doit d'établir une véritable stratégie anti-Etat islamique, ou Daesh. Pour ce faire, l'ANP a mis en oeuvre un plan contre une éventuelle guerre avec l'hydre sauvage qui règne en Libye et qui projette de rééditer le même scénario au nord de l'Afrique. Même si pour le moment ce monstre appelé Daesh peine à attirer des sympathisants depuis l'Algérie, il n'en demeure pas moins que plusieurs tentatives ont été signalées.

Daesh se concentre de plus en plus en Libye depuis l'intervention militaire de la Russie en Syrie, d'où cette inquiétude justifiée de l'Algérie. Les conséquences menaçantes ne seront pas à écarter, notamment au fait que l'hydre tentaculaire compte user des frontières tunisiennes pour arriver en Algérie, ce qui a obligé les autorités militaires de l'ANP à revoir leur dispositif sécuritaire aux frontières avec la Tunisie où l'on note un mouvement de plus en plus sérieux des bandes criminelles. C'est dans ce contexte que l'organisation criminelle qui active au profit de certains pays du Golfe et occidentaux profère des menaces à l'égard de l'Algérie. Dans des vidéos de propagande, la nébuleuse s'est donnée l'importance de critiquer la politique du pays, auquel elle promet des représailles. Daesh voile en réalité la triste vérité, à savoir son échec en Syrie et en Irak. La lecture simple de ces nouvelles menaces fait ressortir les difficultés que la nébuleuse rencontre actuellement au Proche-Orient. Toute la question donc est de savoir ce que pèsent ces menaces de Daesh. Jusqu'à présent, cette menace semble au-delà des frontières algériennes, néanmoins l'implantation de la nébuleuse en Libye et en Tunisie est une crainte pour l'Algérie et pour cause, les infiltrations possibles d'où la mobilisation des moyens technologiques avec un déplacement massif de soldats aux frontières pour renforcer la surveillance de toute la zone.

La question que se posent plusieurs experts et spécialistes de la question sécuritaire: comment un nombre aussi important de terroristes a pu tromper la vigilance des services de sécurité pour se déplacer depuis la Syrie et l'Irak vers la Libye? Des sources très au fait de la situation actuelle confient que plusieurs terroristes se sont implantés au niveau des monts libyens, non loin des frontières algériennes, plus précisément à Ghadamès en Libye qui n'est pas loin de Mekkas en Algérie, d'où l'importance de la mise en oeuvre d'un nouveau programme afin de déjouer les tentatives d'infiltration. Pour l'ANP ce sera un seul mot d'ordre: tolérance zéro aux frontières.