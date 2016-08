DÉCIDÉ À REPRENDRE LA TÊTE DU MSP Soltani agace Makri

Par Mohamed BOUFATAH -

L'ex-président du MSP a récidivé encore hier sur Facebook.

Il se réjouit d'avoir fait le «buzz» médiatique sur les réseaux sociaux. Il est ravi d'avoir suscité autant d'attention à travers les médias suite à la publication de son message le 22 août dernier sur son compte Facebook.

Ces commentaires et ces articles de presse participent, d'après Soltani, «à l'enrichissement et au mûrissement de sa démarche politique qui reste toujours au stade de débat».

Sans le citer, l'ancien chef du MSP accuse son successeur de cultiver le culte de la personnalité et d'imposer sa vision personnelle et gérer en solo le parti. Selon lui, sa démarche qui vise à protéger son mouvement consiste à construire «l'immunité contre l'individualisme politique ou le culte de la personnalité au sein du Mouvement pour la société et la paix.

Cette immunité obligera ceux qui prétendent détenir la science infuse ou la vérité à se soumettre aux instances du parti», dixit Soltani. Soltani reproche à Makri son empressement à cueillir le fruit des luttes partisanes avant l'heure. «Les Algériens ne sont pas dupes, même s'ils ont encore besoin d'apprendre davantage la culture du pardon, de la cohabitation et de la citoyenneté, et l'acceptation de l'avis des autres et de ne pas s'empresser de cueillir le fruit des luttes partisanes qui sont supposées être de longue haleine», peut-on lire également.

Soltani est aussi nostalgique de l'époque où les portes de l'entrisme étaient grandes ouvertes devant lui, à travers le parrainage d'un projet islamiste par le pouvoir. «Il relève de ma responsabilité historique et de mon devoir patriotique, de rappeler les règles régissant la sauvegarde de l'immunité politique, comme il fut convenu de construire un mouvement islamiste national et démocratique au bout d'un quart de siècle de son existence après avoir joué parmi les grands depuis les élections de 1997.»

Il a réitéré, toutefois le fait que «son initiative politique demeure encore en concertation avec ceux qui défendent le renforcement de l' immunité aussi bien pour le parti que pour le pays».

«Cette initiative sera soumise aux instances concernées au moment opportun comme ce fut le cas concernant la première initiative similaire présenté le 10 novembre 2015», a-t-il fait savoir.

Aux yeux de Soltani, le MSP a réussi, sous l'égide de son défunt fondateur, Mahfoudh Nahnah à passer de la culture de leader charismatique à l'établissement de fortes instances dirigeantes du parti. Pour tirer le tapis sous les pieds de Makri, Soltani tente de rallier à sa cause les membres du majless echoura.

«Le MSP est aujourd'hui fier d'avoir un réservoir de cadres conscients de la sensibilité caractérisant le contexte politique actuel et maîtrisant bien les priorités et les enjeux de l'heure et savent très bien que le pouvoir et l'opposition ne peuvent que converger sur la question de l'intérêt général». Il est également fier d'être doté d'un conseil consultatif, la haute instante du parti à laquelle échoit le rôle de trancher et dont les membres savent faire la part des choses et ne prennent pas en compte les surenchères politiciennes.