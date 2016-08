TENTATIVE DE KIDNAPPING À BATNA Une fille sauvée par les citoyens

Par Walid AÏT SAÏD -

Les habitants de Batna exigent un chatiment exemplaire

La petite fille de six ans est toujours sous le choc, mais l'intervention héroïque de la population a évité que ce monstre n'accomplisse sa sale besogne. Une marche populaire a été organisée pour que la peine de mort soit appliquée contre lui.

Batna soulagée! Une petite fille de six ans a été sauvée, hier, par des citoyens des mains de son ravisseur. Cette enfant avait été kidnappée dans un petit village de cette wilaya de l'est du pays, avant que le kidnappeur ne tente de l'emmener vers un village voisin, visiblement pour la violer. Mais le courage et la vigilance des villageois auront permis d'éviter que son monstre ne fasse sa sale besogne. Selon des témoignages, les voisins du criminel auraient remarqué des mouvements suspects chez cet homme, avant de le voir avec une petite fille qui se débattait pour se dégager de ses sales griffes. Ils ont alors instinctivement réagi en se portant au secours de la petite Djihane, qui par la suite leur a donné son prénom.

Elle est sous le choc, mais saine et sauve. Il n'a pas eu le temps de toucher à un seul de ses cheveux grâce à l'intervention héroïque de ces valeureux Algériens. Le ravisseur a quant à lui tenté de se sauver, néanmoins les citoyens l'ont vite rattrapé et remis aux autorités. Après avoir été interrogé par les services de sécurité, il a vite été présenté par-devant le parquet de justice près de la cour de Batna.

Toutefois, cela n'a pas calmé les citoyens de la capitale des Aurès qui ont improvisé à travers les quatre coins de la wilaya des marches populaires pour demander à ce que la peine de mort soit appliquée contre le présumé pédophile. La colère et l'indignation n'ont pas gagné que les Batnéens, mais tous les Algériens.

Et pour cause, le kidnapping d'enfants prend de plus en plus d'ampleur dans le pays. Tout le monde a encore en mémoire le drame de la petite Nihal qui a secoué la wilaya de Tizi Ouzou cet été 2016. C'est dans cette optique qu'un dispositif national d'alerte a été mis en place. C'est le Premier ministre lui-même qui a pris cette sage décision. Abdelmalek Sellal adressa à plusieurs ministères, corps de sécurité et organismes publics, ce dispositif, dénommé «Alerte rapt/disparition d'enfants».

Ce dispositif s'inspire du modèle américain de la fameuse alerte Amber. Celle-ci a vu le jour à la suite de l'enlèvement et l'assassinat de la fillette de neuf ans, Amber Hagerman, survenu dans la ville d'Arlington, au Texas, le 13 janvier 1996.

Sa mère avait alors décidé de se battre pour mettre en place un système d' alerte-enlèvement aux USA. Il s'est vite propagé à travers tous les Etats du pays, avant de gagner pratiquement le monde entier.

Tout comme «l'alerte Amber», l'«alerte rapt/disparition d'enfants» doit être déclenchée dès le signalement d'une disparition d'enfant dans n'importe quel endroit du pays, poussant ainsi à la mobilisation de tous les acteurs dans la lutte contre ce phénomène.

Dans le texte de l'instruction du Premier ministre, il est précisé que ce plan national est le fruit d'un travail commun de plusieurs secteurs sous l'égide du ministère de la Justice.

Ce dernier, représenté par le procureur de la République dans chaque wilaya, est appelé à diriger ce plan sur le terrain. Concrètement, tous les organismes publics concernés, les médias publics dans leur ensemble, supports publicitaires, opérateurs de téléphonie mobile, ports, aéroports et gares seront, ainsi, sollicités pour relayer l'alerte dans une synergie préétablie, à l'effet de concourir à retrouver l'enfant en danger vivant et dans les meilleurs délais possibles.

En attendant que les détails de cette alerte-enlèvement ne soient peaufinés, on peut donc toujours compter sur le courage des Algériens pour éviter que des drames comme celui de Nihal n'arrivent encore...