BÉJAÏA Quatre casemates détruites par l'armée

Quatre caches pour terroristes ont été détruites avant-hier, dans des opérations de ratissage, à Béjaïa, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également détruit une mine de confection artisanale à Aïn Defla et une autre à Jijel, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit, lors des opérations de ratissage, le 28 août 2016, quatre caches pour terroristes à Kherrata, wilaya de Béjaïa (5e RM), une mine de confection artisanale à Aïn Defla (1e RM) et une autre à El-Milia, wilaya de Jijel (5e RM)», précise le MDN. Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières de Tlemcen (2e RM) «ont appréhendé un narcotrafiquant et saisi 83 kilogrammes de kif traité à bord d'un véhicule touristique, ainsi qu'une quantité de 4000 litres de carburant destinée à la contrebande. En outre et à Tlemcen (2e RM), Adrar (3e RM), Biskra et Illizi (4e RM), des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 33 immigrants clandestins, dont

20 marocains et 2 syriens». D'autre part, des unités des garde-côtes de Béni-Saf, wilaya d'Aïn Témouchent

(2e RM) et d'Annaba (5e RM) «ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 51 personnes, à bord d'embarcations de construction artisanale», ajoute la même source.