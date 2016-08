DJEZZY, L'OFFRE PLAY ET LE MONDE DIGITAL Une promotion au succès retentissant

Djezzy a toujours su être à l'écoute de ses abonnés en vue de répondre à leurs différents besoins et permettre à d'autres clients de rejoindre le leader des technologies mobiles en Algérie.

Ainsi, l'offre Play dans ses différentes formules a été un véritable succès, en ce sens que de nombreux consommateurs qui y ont souscrit, considèrent qu'elle a su capter et jumeler toutes les attentes en termes de consommation. Voix et Data.

Dans l'ensemble des boutiques de Djezzy ainsi que dans les points de vente, la demande pour s'abonner à cette belle promotion estivale avec comme slogan. «Chez Djezzy, l'Internet c'est gratuit cet été», ne cesse d'accroître. Comment en serait-il autrement dès lors que les bonus data offerts sur toutes les options Play 1000 et Play 2000 ont tout simplement doublé. Ainsi, la Play 1000 permet d'avoir un bonus de 3000 DA avec 3Go au lieu de 1,5 Go et la Play 2000 est encore plus généreuse en faisant bénéficier le client d'un bonus de 6500 DA et 5 Go au lieu de 2,5 Go.Les offres Play ont d'ailleurs été classées comme meilleures offres dans leur catégorie par plusieurs sites Internet spécialisés. Ce n'est pas aussi un hasard si les revenus data de l'opérateur ont connu une croissance à deux chiffres durant le second trimestre 2016 et que sa base clients 3G a également observé une tendance à la hausse. Le chiffre d'affaires (3G) de l'entreprise est passé de 1,1 milliard de dinars à 1,7 milliard de dinars par rapport à la même période en 2015, ce qui représente une augmentation de 53%. Cette situation a été rendue possible grâce à la croissance de la base client 3G qui passe de 2,7 millions en juin 2015 à 5,4 millions d'abonnés à juin 2016, soit une hausse de 98%. Cette tendance est appelée à évoluer positivement avec le déploiement intégral de la 3G en décembre prochain et le lancement de la 4G qui représente pour Djezzy une opportunité pour amorcer le retour des grands clients et accélérer le processus de digitalisation avec cette ambition de devenir leader numérique en Algérie. Cette indication confirme l'accent mis sur le développement de l'Internet mobile, avec une évolution de 4% dans les investissements consentis durant le deuxième trimestre par l'opérateur. Doucement mais sûrement, Djezzy poursuit son processus de transformation, non sans grands bouleversements, dans la gestion et dans l'approche client, ce qui semble susciter quelques grincements de dents et une certaine irritation difficile à cacher de la part de ceux qui n'ont jamais porté dans leur coeur le leadership de Djezzy sur le marché ainsi que son apport dans la démocratisation de la téléphonie mobile dans le pays. En misant sur les offres et les promotions Data, Djezzy invite les Algériens à naviguer dans l'ère numérique avec ses avantages de connectivité partout et à n'importe quel moment de la journée, ce qui ne fait que confirmer qu'avec Djezzy, le monde digital est à la portée de tous!