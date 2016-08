LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR À LA SOCIÉTÉ CIVILE "Préservez les acquis du pays"

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui a appelé, hier, à partir de Blida, la société civile à accompagner l'effort consenti par l'Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis consacrés au profit du citoyen. «Le citoyen se doit d'accompagner l'effort consenti par l'Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis consacrés à son profit», a insisté le ministre, dans son intervention au cours de sa visite de travail dans la wilaya, estimant que celui-ci (le citoyen) est devenu, aujourd'hui, grâce à son implication dans des associations, un «acteur principal dans le développement national». Il a, néanmoins, invité le citoyen à ne pas se contenter de revendiquer, mais à être, également, «conscient de son rôle dans la préservation des acquis consentis par le pays». Pour M.Bedoui, la «préservation de la sécurité et de la stabilité sont prioritaires»; vient ensuite la «préservation des acquis consacrés, par l'Algérie, au prix d'énormes efforts consentis des années durant». «Nous avons la volonté et les moyens pour aller de l'avant et consacrer ensemble notre objectif qui est d'être à la hauteur des aspirations du citoyen algérien, qui a souffert durant les années 1990», a poursuivi le ministre, mais en contrepartie, «il est de son devoir (le citoyen) de soutenir cette dynamique par la coopération et l'intégration de la société civile, afin de préserver ces acquis», a-t-il observé.