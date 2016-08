A LA VEILLE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE Les syndicats se déchirent

Par Abdellah BOURIM -

La rencontre de la ministre de l'Education, Nouria Benghebrit, avec ses partenaires sociaux est reportée au premier septembre prochain.

La rentrée sociale, un rendez-vous important pour les élèves et leur parents, mais aussi pour les syndicats d'enseignants, qui voient en cette date une opportunité pour renforcer leur base. Pour atteindre cet objectif, les syndicats du secteur utilisent tous les moyens à n'importe quel prix. En effet, les syndicats de l'éducation se sont lancés dans une escalade verbale que la corporation n'a jamais connue depuis de longues années. Si les observateurs insistent sur la mobilisation et la solidarité syndicales en tant qu'arme redoutable pour la concrétisation des revendications de la corporation dans le secteur de l'éducation, pour les syndicats, c'est l'heure de la confrontation et ce à la veille de la rencontre qui devrait regrouper le premier septembre prochain, le ministère de l'Education et les syndicats de son secteur pour mettre les dernières retouches avant la rentrée des élèves programmée pour le 4 septembre prochain. Exemple: depuis quelques semaines, les syndicalistes bénéficiaires d'un voyage en Espagne, en compagnie des élèves qui ont obtenu les meilleures notes au baccalauréat, étaient au centre de la polémique. Ils ont monté une cabale contre leurs confrères en les accusant d'avoir «vendu le match» au moment où les autres syndicats du secteur se mobilisent pour mener un large mouvement de protestation à la rentrée scolaire pour défendre les quelques acquis socioprofessionnels des travailleurs, menacés de disparition.

En effet, chacun des syndicats de l'éducation, veut attribuer à sa formation syndicale l'honneur de la défense du personnel de l'éducation seulement pour attirer, dans cette période, le plus grand nombre possible d'adhérents, mais sur le terrain leur poids demeure insignifiant, comme en témoignent les résultats des grèves menées dans le secteur et la majorité des revendications du personnel du secteur est toujours en attente depuis de longues années. Pour attirer l'attention du personnel de l'éducation des formations syndicales ont exprimé clairement leur position, et activent pour l'instrumentalisation de l'école à des fins politico-religieuses, comme c'est bien le cas, aujourd'hui, pour l'Union nationale du personnel de l'éducation de la formation (Unpef), syndicat d'obédience islamiste. Le syndicat menace de déstabiliser, de perturber la rentrée scolaire sous le sigle de «la défense des valeurs de la nation composées, uniquement, de la langue arabe et de l'islam», en reniant dans le passage la dimension amazighe du peuple algérien réduite à néant. Le syndicat ira même jusqu'à signer un pacte avec les imams pour faire barrage à l'application de la réforme du système éducatif. Une action condamnée par le ministère de l'Education et certains syndicats du secteur qui ont appelé à la préservation de l'école en dehors du champ de bataille politique. Selon le Syndicat national autonome du personnel de l'administration publique de l'éducation (Snapap), il est inacceptable d'impliquer l'école algérienne dans le combat politique. L'école est un espace de savoir, de la préparation de la génération à venir, non pas un terrain de confrontation pour les partis politiques, en appelant la ministre de l'Education à l'ouverture des portes du dialogue et de la concertation comme seul moyen d'assurer la stabilité de la rentrée scolaire. Pour ce dernier l'installation d'une femme à la tête d'un département sensible comme le ministère de l'Education nationale dérange les esprits rétrogrades qui «n'arrivent pas à digérer ce fait», tout en rappelant que l'Algérie n'est plus dans les années 1990. Enfin, les syndicats de l'éducation soumettent à chaque fois au département de l'éducation des plates-formes de revendications presque identiques avec des comportements revendicatifs différents et chacun proclame son droit à la reconnaissance du personnel de l'éducation pour son travail accompli. Cependant la question qui se pose est: à qui les honneurs?