EL KSEUR Un policier se donne la mort avec son arme

Par Arezki SLIMANI -

La quiétude de la ville d'El Kseur a été secouée hier par un drame qui n'aurait pas dû avoir lieu si la vigilance était de mise.

Un policier s'est donné la mort avec son arme sur son lieu de travail. Il s' agit de N.B. originaire du village Amaârat de la commune de Berbacha. Il était âgé de 49 ans, marié et père de trois enfants. On ne connaît pas encore les raisons exactes qui l'ont poussé à commettre ce terrible drame.

Une enquête est ouverte par les services de police pour déterminer les circonstances de l'acte et également son mobile.