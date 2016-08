LA RENTRÉE SCOLAIRE ARRIVE Les assurances proposent peu de prestations aux enfants

Par Ali TIRICHINE -

Seules quelques compagnies d'assurances comme AXA Vie et la filiale de la SAA, Amana, présentent des assurances économiques adaptées aux enfants qui sont scolarisés.

Même si les établissements disposent d'une assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers, il n'en demeure pas moins que les élèves sont soumis à de nombreux risques lors du trajet de la maison à l'école, à l'intérieur de celle-ci et lors d'autres activités. Les assurances offrent à leurs parents l'occasion de les protéger. Il y a même des prestations de santé qui sont proposées et même des indemnités capital-décès et autres. Les accidents, dont les enfants peuvent en être victimes ou responsables à l'école ou sur le trajet, sont couverts par l'assurance scolaire qui n'est pas obligatoire. Elle ne peut pas être exigée pour les activités obligatoires qui font partie des programmes scolaires.Les assureurs algériens promettent de s'inspirer d'autres modèles pour développer ce secteur. Ainsi, ils s'inspirent de la documentation offerte notamment par la Fédération française des compagnies d'assurance. En France, l'assurance peut être exigée pour la participation aux activités facultatives proposées par l'établissement scolaire, c'est-à-dire pour la cantine, l'étude surveillée, les sorties, les classes de découverte. L'assurance scolaire peut également être exigée par les organisateurs d'activités périscolaires. Les compagnies qui proposent ces services en Algérie les facturent à moins 2000 DA par an.L'assurance scolaire garantit les dommages que l'enfant ou l'adolescent pourrait causer à des tiers: garantie responsabilité civile. Il y a aussi les propres dommages corporels de l'enfant: garantie accidents corporels. De nombreux contrats proposent également des garanties complémentaires: service d'assistance, permettant notamment à l'enfant blessé ou malade de poursuivre sa scolarité à domicile. L'assurance scolaire intervient dans le cadre de l'activité scolaire, périscolaire et sur le trajet entre le domicile et l'école, aller et retour. L'étendue des garanties peut varier selon les contrats d'assurance. Certains contrats couvrent l'activité scolaire uniquement, d'autres offrent des garanties plus larges, pendant toute l'année, en tous lieux et 24h sur 24. Ainsi, même en dehors du cadre scolaire, durant les activités de loisirs, les périodes de vacances et de stages, les dommages causés par l'élève et ses propres dommages sont généralement couverts. Toutefois, ces garanties sont parfois optionnelles. Lorsque l'élève est à l'origine d'un accident, la garantie responsabilité civile de l'assurance scolaire peut prendre en charge les dommages corporels et matériels causés aux autres, à l'exclusion des dommages dus à l'utilisation d'un véhicule à moteur (par exemple lorsque le collégien ou le lycéen se rend en cours en deux-roues à moteur). Dans ce dernier cas, une assurance de responsabilité civile spécifique est obligatoire. Qu'il y ait un responsable ou pas, la garantie accidents corporels de l'assurance scolaire permet d'obtenir une indemnisation pour les dommages corporels subis par l'élève. Le plus souvent, ce type de garantie prévoit le remboursement de frais de soins en complément des régimes sociaux (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation, de prothèse), le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente, totale ou partielle. Si l'invalidité atteint 100%, le capital prévu dans le contrat d'assurance est versé en totalité. En cas d'invalidité partielle, le capital versé est proportionnel au taux d'invalidité fixé par les médecins, le versement d'un capital en cas de décès. Les parents peuvent s'adresser à l'assureur de leur choix en Algérie.