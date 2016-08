ABDESSLAM CHELGHAM PERSISTE ET SIGNE Les prix du mouton seront abordables

Par Madjid BERKANE -

Pour cette année, 450 points de vente seront ouverts à partir du 1er septembre prochain à travers le territoire national

Sur place, les éleveurs trouveront toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement de l'opération, a rassuré le ministre.

«Fini le temps de l'intermédiation dans la vente de cheptels à l'occasion de l'Aïd El Adha. Les éleveurs vendront désormais directement leurs cheptels aux citoyens.»

C'est ce qu'a déclaré hier Abdesslam Chelgham, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche lors d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de son ministère. Pour cette année, 450 points de vente seront ouverts à partir du 1er septembre prochain à travers le territoire national au niveau des entreprises publiques d'élevage et d'engraissement, ainsi que dans d'autres espaces comme les Ccls relevant du ministère de tutelle. Sur place, les éleveurs trouveront toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement de l'opération, a-t-il ajouté. «Des quantités suffisantes en orge, bottes de foin et de l'eau seront mises en place à titre gracieux par les services gérant ces espaces». Ces derniers seront contrôlés, a indiqué par ailleurs le ministre, de très près par les services vétérinaires de chaque wilaya tout au long de la période durant laquelle ils seront exposés, selon Karim Boughanem, directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l'Agriculture, présent à la conférence. «Tout le cheptel qui sera exposé à la vente au niveau de ces points, a été déjà contrôlé par les services vétérinaires dans leurs wilayas d'origine, au niveau des fermes et des écuries des éleveurs». Pour sa part Boukara Bila Mohamed., président de la Fédération des éleveurs de cheptels, présent lui aussi à la conférence, a déclaré que la fédération a sensibilisé tous les éleveurs quant à la nécessité de ne mettre sur les points de vente que les sujets qui sont en bonne santé. «Que les citoyens soient rassurés de ce côté-là». M. Boukara, a tenu à dénoncer par ailleurs certaines chaînes de télévision privées ayant rapporté ces derniers jours une information selon laquelle l'Etat algérien va importer des moutons du Soudan pour l'Aïd El Adha, afin de combler le déficit enregistré en têtes d'ovins. Nous avons une surabondance de cheptels», dira-t-il. Une remarque à laquelle le ministre a réagi, en affirmant qu'il n'y a pas eu d'importation.«L'Algérie dispose de 27 millions de têtes d'ovins et de trois millions de caprins.

Cette quantité est largement en mesure de satisfaire les besoins des citoyens algériens», a déclaré le ministre, rassurant les citoyens quant à la baisse des prix des moutons cette année.

«Contrairement aux années passées, les citoyens pourront se permettre cette année des moutons à 30.000 DA à 25.000 DA». S'exprimant par ailleurs sur la flambée des prix du poulet ces jours-ci, le ministre dira, que cette flambée n'a pas un rapport avec la rareté du poulet ou la maladie de Newcastle qui est apparue dans certaines wilayas. «La flambée du prix du poulet est tout à fait naturelle à cette période-là de l'année. Nous venons de sortir du mois de Ramadhan où beaucoup de poulets ont été mis sur le marché. La période de l'été est la période idéale pour la consommation du poulet. La demande en poulets en été se multiplie en Algérie avec la venue des touristes et des émigrés». Selon le ministre, la maladie de Newcastle, apparue notamment dans les wilayas de Bouira et de Batna, n'a décimé que 350.000 poulets sur un total de 300 millions existants, soit 1%. Sur la question de la baisse de la production céréalière cette année par rapport à l'année dernière, M.Abdesslam Chelgham a dit:

«Effectivement, la production est en recul cette année par rapport à l'année dernière, mais pas autant que certains organes de presse l'on rapporté.» Selon nos estimations, la baisse de la production ne serait pas au-delà de 11%. Je conjugue au conditionnel parce que la compagne des moissons-battages n'est pas encore terminée. Nous prévoyons une production de 33 millions de quintaux de blé cette année. L'année dernière, nous avons enregistré 37 millions de quintaux». La production a été faible dans les régions de l'ouest du pays, en raison de la sécheresse, particulièrement dans la wilaya de Tiaret, une wilaya à forte production céréalière, touchée en plus de la sécheresse par le gel et la grêle au mois d'avril.