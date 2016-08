AÏD EL ADHA Plus de 5000 agents d'hygiène et 350 camions mobilisés à Alger

Plus de 5000 agents d'hygiène et 350 camions seront mobilisés à Alger, à l'occasion de la fête de l'AÏd El Adha, a indiqué le directeur général de l'entreprise Extranet, Mechab Rachid. Plus de 5000 agents d'hygiène et 350 camions seront mobilisés à Alger à l'occasion de l'Aïd El Adha pour veiller à la propreté de l'environnement, en assurant la collecte des ordures ménagères et des résidus du sacrifice, a déclaré hier à l'APS le directeur général d'Extranet. Un programme spécial a été mis en place pour la collecte des résidus de l'opération du sacrifice avant et après l'Aïd, les agents d'hygiène devant sillonner les quartiers et ruelles de 31 communes, dont l'entreprise assure la gestion et la collecte des ordures. Dans le cadre de ce programme élaboré en coordination avec les communes concernées pour éviter la propagation de la maladie, le nombre de rotations pour la collecte d'ordures devrait doubler. Une vaste opération de nettoiement des mosquées et des marchés de proximité sera lancée au titre de ce programme. Pour M. Mechab, la nature des déchets durant la période de l'Aïd est différente de ceux collectés durant l'année, d'où la nécessité d'une action efficace et intense pour un environnement propre et salubre pour les citoyens.

Dans le but de mener à bien l'opération de collecte des déchets, le même responsable a appelé les citoyens à respecter les horaires de dépôt des déchets à l'entrée ou sortie des quartiers et cités, soulignant que l'opération de nettoiement des espaces urbains et suburbains de la capitale devrait débuter quatre jours avant l'Aïd. D'autre part, des équipes devront assurer des rotations de nuit dans différents quartiers à partir de 21:00h jusqu'à 7:00h du lendemain. Juste après la prière de l'Aïd, les agents d'hygiène reprendront leur tâche pour le ramassage des peaux de mouton et autres résidus. Par ailleurs, des sacs en plastique seront distribués gratuitement dans les quartiers, afin de faciliter la collecte des déchets, dont le volume augmente à 60% au premier jour de l'Aïd, a fait savoir M.Mechab.

De larges campagnes de nettoiement seront également menées sur les places publiques, ainsi que les chemins menant aux cimetières pour accueillir l'Aïd El-Adha dans la propreté. Extranet qui est une société de nettoiement en charge de la collecte de déchets au niveau des zones urbaines relevant des 31 communes que compte la wilaya d'Alger, a procédé à la maintenance de ses structures et équipements, afin de mener à bien le programme spécial Aïd El-Adha.