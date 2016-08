AUTOROUTE LAKHDARIA-BOUIRA A quand le dénouement?

Par Abdenour MERZOUK -

La remise à niveau de l'axe autoroutier entre Bouira et Lakhdaria continue à susciter le mécontentement des usagers. Ce chantier dont les travaux traînent depuis plus de deux années, connaît un retard qui met en péril les nerfs des habitués de la route entre la capitale et l'est du pays. En plus d'être à l'origine de plusieurs accidents, cette partie de l'autoroute est appréhendée par les usagers qui découvrent au quotidien des déviations, des fermetures et des rétrécissements: source de blocage et d'embouteillage. Trois ministres se sont succédé à la tête du département et même l'engagement pris par l'actuel Premier ministre, lors d'une visite et qui avait fixé 18 mois de délai à la réhabilitation des 27 kilomètres sont restés vains. Au rythme actuel, les travaux prendront au moins une année si ce n'est plus. La tendance de bon nombre à emprunter la RN5 en sortant de Lakhdaria et en passant par Kadiria cause d'autres bouchons sur l'ex-route unique entre Alger et l'est du pays.