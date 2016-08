BOUIRA Un dispositif pour la rentrée scolaire mis en place

Par Abdenour MERZOUK -

Dimanche prochain, les élèves renoueront avec l'école. Pour les besoins de cette rentrée, les services de la direction de l'éducation ont mis en place le dispositif nécessaire à ce retour. En chiffres et comme rapporté dans une de nos précédentes éditions, la rentrée 2016-2017 se résume à ce qui suit: Ainsi et selon la direction de l'éducation de Bouira, 80 450 élèves rejoindront les 543 groupes scolaires répartis à travers le territoire de la wilaya. 4 145 rejoignent pour la première fois les bancs des écoles. 48 996 est le nombre d'enfants scolarisés dans les 125 collèges d'enseignement moyen. Pour le secondaire, ils seront 27 834 à suivre leur enseignement dans les 57 lycées que compte la wilaya. 7 094 est le nombre d'élèves qui sont admis au cycle secondaire. Si pour ce palier, l'effectif s'est réduit de 2 225 étudiants, le primaire a connu une hausse de 4 145 enfants et le moyen une augmentation de 1 316 élèves. Même si les responsables restent optimistes quant au taux d'occupation des classes (TOC) estimé entre 25 et 28 élèves, certains établissements connaîtront une charge avec des classes à 40 sinon plus. C'est le cas de l'école Hadjabi et du CEM Khidder au chef-lieu de wilaya. Pour le volet encadrement pédagogique, la direction de l'éducation affiche une totale sérénité. Le recours au recrutement par concours national a permis l'affectation de 584 nouveaux postes au primaire et 210 pour le cycle moyen. Ces nouvelles recrues s'additionneront pour donner un effectif global de 16 188 enseignants dont 4 957 au primaire, 6 274 au moyen et 4 561 au secondaire. S'agissant toujours de cette rentrée, la sûreté de wilaya a mis en place un dispositif visant à sécuriser les alentours des structures éducatives. Sur instruction du chef de sûreté de la wilaya de Bouira, les services de la police ont pris une série de mesures avec un plan de renforcement de la sécurité sur les itinéraires qui conduisent vers ces établissements et à leurs alentours. Ces mesures s'étendront sur l'année.