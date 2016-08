LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX CITOYENS "Impliquez vous!"

Par Amar INGRACHEN -

«Le citoyen se doit d'accompagner l'effort consenti par l'Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis à travers son implication dans la société civile», a déclaré Nouredine Bedoui.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui a appelé, lundi à partir de Blida, la société civile à accompagner l'effort consenti par l'Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis consacrés au profit du citoyen. «Le citoyen se doit d'accompagner l'effort consenti par l'Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis consacrés à son profit,» a insisté le ministre, dans son intervention au cours de sa visite de travail dans la wilaya, estimant que le citoyen est devenu, grâce à son implication dans des associations, un «acteur principal dans le développement national». «Nous avons la volonté et les moyens pour aller de l'avant et consacrer ensemble notre objectif qui est d'être à la hauteur des aspirations du citoyen algérien, qui a souffert durant les années 1990», a-t-il poursuivi en précisant que, en contrepartie, «il est du devoir du citoyen de soutenir cette dynamique par la coopération et l'intégration de la société civile, afin de préserver ces acquis». Dans le même sens, M.Bedoui a rappelé les efforts effectués par l4 services de l'état civil pour moderniser l'administration et la mettre au service du citoyen. En effet, il a vivement souligné l'intérêt qu'accorde les pouvoirs publics au rapprochement de l'administration du citoyen dans le souci d'améliorer le service public à travers la modernisation et la mobilisation des moyens nécessaires, notamment pour ce qui est de la délivrance de documents, ajoutant que ce service est appelé à s'améliorer davantage à l'avenir en faveur du citoyen.

Sur le terrain, Nouredine Bedoui, a procédé à l'inauguration de nombreux projets de développement, en plus de la pose de la première pierre de réalisation de plusieurs autres. A Boufarik, il a mis en service une station de production d'électricité d'une capacité de 704 Mgw, fonctionnant au gaz. Après avoir écouté un exposé sur la structure, le ministre a appelé à réfléchir, d'ores et déjà, à s'orienter davantage vers l'exploitation des énergies renouvelables, en vue du relèvement de la capacité de production de cette installation, d'autant plus que l'Algérie, a-t-il dit, «dispose des ressources naturelles l'habilitant pour ce faire». Un nouveau siège de commune a été, en outre, inauguré à Ouled Aich, par le ministre, qui a effectué une tournée de ses bureaux, avant de s'enquérir sur les méthodes modernes utilisées dans la délivrance des documents administratifs, insistant sur l'impératif de facilitation et amélioration des prestations offertes aux citoyens.

Par ailleurs, évoquant la rentrée scolaire (2016-2017), M. Bedoui a rassuré que l'Etat a réuni toutes les conditions à cet effet, notamment la consécration d'une enveloppe de 15 milliards de DA comme aides aux communes, destinés à la maintenance et l'entretien des établissements scolaires, 6 milliards de DA pour le transport scolaire, outre les aides destinées à la scolarisation des enfants des familles démunies dans le cadre de la solidarité.